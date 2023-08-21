Rimac Nevera 刷新纽博格林赛道量产电动车最快圈速：7 分 05 秒 298，打破特斯拉 Model S Plaid 纪录

IT之家 8 月 21 日消息，克罗地亚汽车制造商 Rimac 周末宣布，旗下电动超跑 Rimac Nevera 刷新了纽博格林赛道的量产电动车最快圈速纪录，成绩为 7 分 05 秒 298。

据称，这条赛道全长 20.6 公里，克罗地亚赛车手马丁・科德里奇驾驶配备米其林 Cup2R 轮胎的 Nevera 创造了这一破纪录的单圈成绩。

而在这之前，量产电动车最快圈速纪录由一辆装备了赛道性能套件的特斯拉 Model S Plaid 把持，该车圈速为 7 分 25 秒 231。这也意味着，Rimac Nevera 的圈速比特斯拉之前的还快了将近 20 秒。

Rimac 首席执行官对此表示，“Nevera 重塑了超跑的世界，带来了新技术、新能力和新的性能水平。但我们展示其性能的最简单方式就是打破纪录。而这正是我们在 2023 年一次又一次所做的事情。”

IT之家此前报道，Rimac Nevera 配备了 120 千瓦时电池组和四个轮胎上各配备的一个电动机，整个系统可以产生总功率 1942PS 的最大马力和 2362N.m 的峰值扭矩。目前，Rimac Nevera 是世界上最快的量产电动车。

Rimac Automobili 成立于 2009 年，一直致力于开发最先进的电动超级跑车。Rimac 的第一款电动车 Concept_One 于 2016 年推出，被认为是当时世界上最快的量产车之一，尽管它只生产了 8 辆。

Rimac 的第二款电动车 Concept_Two 于 2018 年亮相，并最终演变成了量产版本，即 Nevera。Rimac 承诺 Nevera 的生产规模将更大，预计将生产 150 辆，每辆售价 240 万美元（当前约 1754.4 万元人民币）。价格确实不菲，但正如人们所说，一分钱一分货。

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