realme 真我 Buds Air5 耳机官宣 8 月 28 日发布，降噪深度达 50dB

IT之家 8 月 21 日消息，继 realme 真我 GT5 手机官宣之后，真我 Buds Air5 耳机也确认将在 8 月 28 日 14:00 发布，号称“颠覆干元级旗舰降噪”。

▲ 真我 Buds Air5 预热海报

目前，真我 Buds Air5 的外观海报已经公布，该产品采用降噪耳机的主流设计 —— 入耳式，提供深蓝、纯白两种配色并提供同色充电盒。此外，这款新耳机的耳机柄目测较短，支持触摸控制等操作，支持 50dB 深海降噪 2.0、4000Hz 超宽频降噪以及六麦 AI 深度通话降噪等。

▲ 真我 Buds Air5 Pro

realme 于今年 5 月发布过一款真我 Buds Air5 Pro 耳机，提供“日出之城”、“星夜黑”两种配色。这款 Pro 款耳机搭载 11mm 低音单元和 6mm 微平面高音单元，获 Hi-Res 小金标认证，支持 LDAC 高清传输、3D 空间音效、40ms 低延迟、蓝牙 5.3 连接等。

▲ 真我 Buds Air5 Pro

此外，真我 Buds Air5 Pro 耳机同样搭载了“深海降噪 2.0”，降噪深度也是 50dB，支持 4000Hz 超宽频降噪、自适应场景化降噪、六麦 AI 深度通话降噪等功能。

真我 Buds Air5 Pro 耳机的售价为 499 元，大家可以参考一下。关于真我 Buds Air5 耳机的售价以及配置信息，IT之家也会持续关注并带来最新报道。

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