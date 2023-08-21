《皇牌空战 7》工作室：新作正在开发，将采用虚幻 5 引擎打造

IT之家 8 月 21 日消息，《皇牌空战》相信是小伙伴们比较熟悉的系列空战游戏，在早期的 PSP、PS2、PS3 平台上，一度是现象级游戏，而系列最新作《皇牌空战 7》在 2019 年发布，登陆 PS4、Xbox One、PC 平台，距今已经有 4 年。

▲ 图源《皇牌空战 7》官方海报

而《皇牌空战》系列制作人河野一聪及 Aces 工作室成员近日接受外媒 Tech4Gamers 采访时，表示《皇牌空战 7》销量即将达到 500 万份，并宣称游戏新作已经在开发，IT之家整理相关要点内容如下：

1、此前万代南梦宫和 ICA 联合成立了万代南梦宫 Aces 工作室，主要负责 《皇牌空战》系列的开发。其中河野一聪担任副社长，目前团队正在积极招贤纳士之中，未来游戏将主要使用虛幻引擎 5 来打造。 2、《皇牌空战 7》 全球销量很快就会达到 500 万份，该游戏也是系列中最畅销作品。

3、系列以往作品开发完成后，制作团队就会进入一种解散的状态，这样积累的技术和经验也会有所损失，所以几个核心开发人员成立了 Aces 工作室。该工作室可以培养年轻员工，对创造一个良好的开发环境相当有利。

4、关于 Aces 工作室的开发体系，官方仅笼统地表示“目前在游戏关键点上有集中分配有经验的员工，其他各职位会由老成员带队”。

据悉，《皇牌空战》的下一作将以“写实风格和高端画质”为目标，当下 Aces 工作室发布了一系列职位，宣称将招收“游戏开发工程师”、“工具开发 / 环境开发工程师”、“服务器工程师”、“游戏设计师”、“关卡设计师”、“背景艺术家”、“角色艺术家”、“UI 特效艺术家”、“CG 艺术家”和“技术艺术家”等人员。

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