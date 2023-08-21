经典太空 RTS 游戏《家园 3》宣布亮相科隆游戏展，明年 2 月发售

IT之家 8 月 21 日消息，《家园 3》（Homeworld 3）是由 Blackbird Interactive 开发、Gearbox Software 发行的即时战略游戏，IT之家经过查询得知，该游戏原定于 2023 年发售，目前已延期至 2024 年 2 月发售。

《家园 3》的官方社交媒体账号日前宣布，官方将在即将举办的科隆游戏展上，为玩家带来游戏的最新消息。

▲ 图源《家园 3》官方游戏海报

这款经典的太空 RTS 在去年的科隆游戏展期间就展示了游戏玩法及实操，官方此前介绍了关于游戏音频设计和增强视觉效果的内容，并表示《家园》此前游戏过场动画均为 2D，而在《家园 3》游戏中，过场动画及打光采用虚幻引擎 4 系列工具打造，以提供“电影级效果”。

▲ 图源《家园 3》早前官方引擎介绍视频

而在语音方面，每艘船都有两种声音：主要声音是舰长的声音，专注于对玩家命令的直接反应，重要事件的通知，例如与敌舰接触，以及一些精选的风味事件。这个信息层清晰且（大部分）简洁，从所有距离范围内都能清晰地听到，旨在让玩家了解情况并了解情况。

第二种声音是船上的战术军官的声音，这个角色专注于上下文对话。这种语境风味层充满个性，只有在飞船的一定范围内才能听到，旨在为太空的真空注入生命。

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