559 元，达墨推出 2TB M.2 2230 NVMe PCIe 4.0 固态硬盘

IT之家 8 月 21 日消息，2TB 的达墨 LEO 固态硬盘现已上架京东，采用少见的 M.2 2230 NVMe PCIe 4.0 规格，首发价显示为 559 元。

值得一提的是，达墨官方还提醒这款 2TB 硬盘采用了 QLC 颗粒（IT之家注：其他容量依然为 TLC），因此不建议用在 CFB（密文反馈模式）、数据安全领域。

据介绍，这款 SSD 采用了群联主控 + 第三方封装 QLC 颗粒，而 1TB 版本则为 SMI 2269XT 主控 + 美光 TLC 颗粒，均无外置缓存。

从性能测试结果来看，2TB 型号在顺序读写方面有些偏弱，但随机读写方面有着大幅领先。

这款 SSD 基于标准的 30×22mm 尺寸，提供五年质保，兼容 Steam Deck 掌机，适用于各种超极本，例如 Surface Pro 7+/x 系列 (不支持 Surface8)、 Surface bok 1/2/3、Surface Lapto 3/4、Surface Laptop GO 1/2、ROG 系列、幻 13、幻 16 系列、外星人系列、戴尔成就系列、暗夜精灵、光影精灵、拯救者等等。

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