科乐美宣布《合金装备：大师合集 Vol.1》将登陆 PS4，全平台仅支持 720P

IT之家 8 月 21 日消息，在今年 5 月的 PlayStation Showcase 上，科乐美公开了《合金装备 Δ：食蛇者》和《合金装备：大师合集 Vo1.1》两部作品。前者为 《合金装备 3》 的完全重制版，后者则是囊括系列前三部作品的“经典合集”。

▲ 《合金装备：大师合集 Vo1.1》官方预告片，视频源 IGN 中国

原本《合金装备：大师合集 Vol.1》的登陆平台仅有 PS5、Xbox Series X|S、Switch 以及 PC，但近日科乐美官方宣布，由于众多玩家的热烈诉求，游戏将追加登陆 PS4 平台，PS4 版游戏将仅以数字版形式发售。

不过根据外媒 Nintendo Life 报道，游戏合集中包含的《合金装备 2》 和《合金装备 3》 全平台分辨率仅为 720P，该媒体受邀试玩了游戏的 Switch 版本，发现游戏“忠实”地再现了曾经在 PS3 和 Xbox360 上发售的 HD 版《合金装备》三部曲的表现，分辦率仅为 720P，且在 Switch 上帧数表现甚至不如原版（由 60 帧变为 30 帧）。

▲ 图源 外媒 Nintendo Life

外媒询问科乐美员工有关 PS4、PS5 及 Xbox Series X|S 版表现后得到的答复是，“游戏在以上平台中以‘原版分辨率及帧数’为目标”。即游戏的 PS4、PS5 和 Xbox Series X|S 版本的游戏只能得到 720P / 60 帧的画面表现，而 Switch 版本只能达到 720P / 30 帧。

▲ 图源 外媒 Nintendo Life

IT之家经过查询得知，《合金装备：大师合集 Vol.1》 将于 10 月 24 日登陆 PS5、Xbox Series X|S、Switch 及 PC 平台。PS4 版的发售日将择日公布。

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