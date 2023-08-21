新哈弗 H5 车型上市：2.0T 涡轮增压发动机、轴距 3140mm，12.28 万-15.78 万元

IT之家 8 月 21 日消息，新哈弗 H5 正式上市，共推出 6 款车型，售价区间为 12.28-15.78 万元。

IT之家从官方获悉，新哈弗 H5 长宽高分别为 5190/1905/1835mm，轴距为 3140mm，定位全尺寸 SUV；配备 2630mm 超长铝合金一体式行李架，二排放倒纵深 1965mm；前脸配备登云梯双轨格栅，尾部采用熔岩飞流尾灯。

内饰上，新车配备 12.3 英寸触控液晶屏（除回归定制版汽油两驱）、4/6 扬声器 + 集成功放、3.5 英寸液晶仪表、多功能方向盘，支持车外温度显示、蓝牙 / 车载电话、前排 12V 电源接口；座椅采用仿皮材质，方向盘采用超纤革材质，部分车型配备全景天窗。

动力上，新哈弗 H5 搭载 2.0T 涡轮增压发动机 + 8AT 采埃孚变速器，汽油版车型最大功率 160kW，柴油版则为 120kW。新车采用了非承载式架构，并配备前双叉臂独立悬架、后五连杆整体桥悬架。

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