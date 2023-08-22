小米米家无雾加湿器 3 Pro 今日开启预售：到手价 1999 元，自带智能氛围灯

IT之家 8 月 22 日消息，小米米家无雾加湿器 3 Pro 现已上架京东平台并将于今日 10 点开启预售，到手价 1999 元，8 月 25 日正式开售。

据官方介绍，米家无雾加湿器 3 Pro 可提供 1500mL / h 超大加湿量，官方宣称“10min 卧室湿度提升至 50% RH”，加湿速度较 900mL / h 加湿器提升 2 倍。

该产品采用 Nidec 高性能数字马达，转速可达 1620 转；采用环形恒压分水结构，可均匀地将水分配到 12 个下水口，可以将展开面积 2㎡的滤芯快速均匀浸润；配备 7L 大水箱，一次加满续航可达 15 小时。

此外，米家无雾加湿器 3 Pro 还提供睡眠模式，该模式下噪音低至 31dB (A)，加湿量达到 400mL / h。产品风道基于空气动力学设计，可 360° 全向进风，穿过滤芯后向上直达出风口。新品提供无线供电水泵，可有效减少噪音。

米家无雾加湿器 3 Pro 配备全水路杀菌系统，支持一键清洁功能、智能 UV 杀菌功能，并为滤芯抗菌涂层。滤芯采用非浸泡式设计，搭配关机风干功能，可有效减少细菌滋生。

这款新品的顶部还配备了智能幻色氛围灯，可感知环境湿度，智能变幻颜色；搭载环境光传感器，夜晚关闭房间灯加湿器会缓缓熄灭屏幕和氛围灯；支持小爱语音控制、定期清洁提醒等。

IT之家附产品总结：

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