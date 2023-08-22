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华为 P50 Pocket 官方翻新机现已开售，5988 元起

2023/8/22 10:20:04 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 8 月 22 日消息，据华为商城官微消息，华为 P50 Pocket 官方翻新机现已开售，该机搭载华为超光谱影像系统，使用新一代水滴铰链技术，折叠无缝，翻新机售价 5988 元起。

据华为官方介绍，华为官方翻新产品来自华为官方正品机源，经过严格的华为官方翻新流程处理，进行全新包装，华为原装配件，外观成色接近新机，享受华为官方一年质保。

华为 P50 Pocket 是一款可折叠手机，于 2021 年 12 月份发布，采用万象双环设计，上下叠放镜头模组及圆形外屏。采用 6.9 英寸柔性屏、21:9 屏幕比例、2790x1188 分辨率、120Hz 刷新率、P3 全局色彩管理。搭载全新一代水滴铰链，屏幕平整度提升 28%。

核心配置上，华为 P50 Pocket 搭载骁龙 888 4G 处理器，内置 4000mAh 电池，支持最大 10V / 4A 华为超级快充。华为 P50 Pocket 搭载超光谱超级影像单元，由 10 通道多光谱传感器、闪光灯、超光谱补光灯、激光对焦传感器、4000 万像素原色摄像头、1300 万像素超广角摄像头和 3200 万像素超光谱摄像头组成。

华为 P50 Pocket 官方翻新机售价如下：

  • P50 Pocket 256GB 版：5988 元

  • P50 Pocket 512GB 版：7488 元

  • P50 Pocket 艺术定制版 512GB 版：8288 元

IT之家注意到，华为 P50 Pocket 新机目前在华为商城限时优惠 2000 元，价格如下：

  • P50 Pocket 256GB 版：6988 元

  • P50 Pocket 512GB 版：7988 元

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