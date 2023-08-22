英特尔开源字体 One Mono v1.3 新版本下载发布，为开发者打造

IT之家 8 月 22 日消息，今年 4 月，英特尔面向开发者发布了一款新的开源等宽字体“Intel One Mono”，其涵盖了 200 多种使用拉丁文字的语言，提供四种粗细规格。

今日，该字体迎来了 v1.3 新版本，带来了多项优化和改进，可以为开发者更好地显示代码。

GitHub 页面显示，Intel One Mono v1.3 版本主要有以下改进：

通过源代码中的 ccmp 和标记功能改进了语言支持

添加了 calt 功能以升高冒号，从而与运算符对齐

更新跨字体、来源和许可证的系列名称：Intel One Mono

更新了连字符、endash、emdash、grave、uni2011 和 uni2015 的插图和提示

改进了源和构建中样式的链接

IT之家小伙伴可以从 GitHub 下载 Intel One Mono 的源代码和 OTF / TTF / WOFF 字体文件。

如何安装和使用字体？

Windows 系统：

方法一（Windows 10 及以下系统用户）：找到下载完毕的字体，一般为 ttf 或 otf 格式 > 双击打开预览窗口 > 点击左上角“安装”按钮。

按钮变灰即说明安装成功，可在需要使用字体的场景下（如 Word）的字体选择框里找到安装的字体。

方法二（Windows 11 用户）：找到下载完毕的字体，一般为 ttf 或 otf 格式 > 点击右键 > 点击右键菜单“安装”按钮，等待安装完毕即可。

Mac 系统：

找到下载完毕的字体，一般为 ttf 或 otf 格式 > 双击字体文件打开预览窗口 > 点击“安装字体”>“字体册”应用自动打开，该字体即安装完毕并可供使用。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。