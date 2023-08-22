罗德麦克风 RØDE Wireless Pro 无线话筒系统发布，一拖二配置 3695 元

IT之家 8 月 22 日消息，RØDE 罗德麦克风今天发布了一款专为电影制作人和内容创作者设计的新型无线话筒系统 ——Wireless Pro。

RØDE Wireless Pro 号称是系列产品中“迄今为止最强大的紧凑型无线系统”，采用双通道配置，有两个发射器和一个接收器，并支持 RØDE 第四代 2.4GHz 数字传输和具有 128 位加密的自研近零延迟编解码器，视线无遮挡的情况下传输距离最远可达 260 米。

IT之家附 RØDE Wireless Pro 卖点如下：

紧凑型双通道【一拖二】无线麦克风系统

RØDE 第四代 2.4 GHz 数字传输，采用 128 位加密技术，可在 260 米的视线范围内提供清晰稳定的音频

与相机、智能手机和电脑普遍兼容

32 位浮点板载录音，具有 32GB 内存，可以很大程度上避免削波失真

时间码功能，可在后期制作中进行音频同步

智能增益辅助技术、灵活的输出增益调节和安全轨，可在直接录制到摄像机时确保原始音频的安全

旋转式 3.5 毫米锁定连接器，确保连接稳定

带有板载电平控制的耳机输出，可便捷调整耳机音量大小

用于耳麦或其他麦克风的 TRRS 输入，接收器可同时录制最多三个音频通道

自动开关机，可延长使用时间

单一麦克风续航可达 7 小时，充电盒可为麦克风提供额外 2 次续电

可通过 RØDE Central 在电脑或智能手机上轻松配置

完整的配件套件，包括智能充电盒「可通过充电盒升级固件及数据传输」、两个 Lavalier II 领夹麦克风、适配转接线、MagClip GO 磁吸夹和配件盒

在澳大利亚悉尼的 RØDE 精密工厂设计和制造

RØDE Wireless Pro 无线话筒系统国内官方售价为 3695 元，目前暂未上架电商平台。

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