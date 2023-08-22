艺卓 USB-C 4K 旗舰商用专业显示器 EV3240X / EV2740X 发布，内置网口设计

IT之家 8 月 22 日消息，艺卓中国今日宣布推出新一代 FlexScan 商用专业旗舰显示器首批 4K 型号 —— 31.5 英寸 EV3240X 和 27 英寸 EV2740X。这两款显示器采用四面极窄边框设计，具有 4K UHD 分辨率（3840 x 2160），并配备 USB Type-C 接口。

FlexScan EV3240X 和 EV2740X 具有 4K 分辨率（3840 x 2160），像素密度分别为 140 ppi（每英寸像素）和 163 ppi。

此外，两款显示器可通过 USB Type-C 连接替代扩展坞，支持显示视频、播放音频、传输 USB 信号，并为连接的设备（如笔记本电脑）提供 94W 的供电。

两款显示器还配有内置专门的网口，使用 USB Type-C 连接的任何笔记本电脑均可以通过显示器访问网络，还有 3 个 USB Type-A 接口和 1 个 USB Type-C 下行接口。

FlexScan EV3240X 和 EV2740X 显示器内置 2W 扬声器，提供制造商 5 年质保，涵盖所有部件包括 LCD 面板，将于近期在国内上市销售，IT之家暂未查到售价信息。

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