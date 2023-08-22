全世界最大的硬帆货船 Pyxis Ocean 从中国启航，配有两个 37.5 米高的帆

IT之家 8 月 22 日消息，据 BBC 报道，近日一艘名为 Pyxis Ocean 的散货船在加装了两具高达 37.5 米的“硬帆”后，从中国启航前往巴西，成为了世界上最大的硬帆货轮。

这些 WindWing 硬帆每一具都由三片与风力发电机相同材料制成的“翼片”所组成，中间一片宽 10 米，两侧的翼片宽 5 米。三片翼片都能独立旋转，同时整个硬帆也能整体一起旋转，在多种不同的风力和风向下，都能最大化提供的推力。

IT之家查询获悉，Pyxis Ocean 来自日本三菱公司，改装计划由 BAR Technologies（硬帆的设计公司）、Yara Marines（改造船厂）、三菱（船主）及 Cargill 嘉吉（承租公司）共同执行。每一具 WindWing 硬帆估计每天都能省下 1.5 吨的重油，这不仅直接省下了一笔油料的开销，同时也能大幅度地减少碳排放。

报道称，取决于船的种类、油料和风帆的设计，硬帆技术估计可能最高可以降低碳排达 30% 之多。Pyxis Ocean 改装后的首航将由中国开往巴西，并且会在沿路收集现实环境中的运作数据，以作为未来继续改良的参考。

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