《啪嗒砰》 精神续作 《Ratatan》 开发商接受采访，透露游戏要素包括“多人”和“Rogue”

IT之家 8 月 22 日消息，Ratata Arts 和 TVT 在上月正式公开了其最新音乐节奏动作游戏《RATATAN》，本作由《啪嗒砰》制作人员开发，游戏此前代号为“Project JabberWocky”。

▲ 图源《RATATAN》官方海报

截至目前，《RATATAN》众筹金额已是初始目标的 7 倍之多，现已解锁多个延伸目标，包括线上模式、迷你游戏等。负责本作开发的 TVT 工作室近日接受了 Fami 通的采访，IT之家整理要点如下：

1、《啪嗒砰》在设计时并未考虑多人游戏，因此有不少缺陷。本作则不同，是从一开始就想好了要有多人游戏元素。

2、制作人小谷浩之称《啪嗒砰》灵感来自偶像演唱会，当时自己十分沉迷这个，所以想到了这个能让大家一起发声的游戏。

3、游戏的另一个关键要素就是“Roguelite”，这也是为了带来全新的游戏体验。

4、杉田智和有来帮忙，因为团队和他在业务上一直有联系，此次还为游戏唱了歌，他的声线也非常适合，配音时没有对其提出任何要求，但结果比预想的要好得多。

5、游戏有考虑之后推出实体版。

据悉，参与本作的 TVT 工作室为《噬神者》主创保井俊之创立的游戏工作室，目前正在开发两款新游戏，其中一款就是这款《RATATAN》。

▲ 《RATATAN》官方视频，视频源由 IGN 中国提供

《RATATAN》由开发过《啪嗒砰》的小谷浩之主导，游戏音乐音效则为《啪嗒砰》《乐克乐克 （LocoRoco）》的足立贤明负责。小谷浩之与保井俊之在「BitSummit Let's Go！」活动谈到《RATATAN》这款作品是《啪嗒砰》的精神续作，游戏画面将会更加丰富，游戏插画家将由 Nelnal 担任、角色数量也将会比过往多。此外，他们在制作游戏时有考量到过去的作品，他们不会背叛热爱这个系列的粉丝，但由于是在制作新的游戏，因此也希望新作能融入新的元素，但他们现在还没有透露游戏细节。

而该游戏的精神前作《啪嗒砰》，是一款用太鼓的节奏向同伴发出命令战斗的音乐节拍类模拟游戏。通过音律的不同组合发出命令，齐心合力将出现在面前的怪物打倒。玩家在游戏中将会扮演谜之生物啪塔砰的操纵者，使用不可思议的鼓将他们指引到“世界的尽头”。

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