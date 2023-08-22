世界首艘“绿色甲醇”动力货船开航：二氧化碳排放量降低 65%，可运载 2100 个 6 米长集装箱

IT之家 8 月 22 日消息，世界上首艘使用“绿色甲醇”燃料的集装箱船目前已开启首航，这艘集装箱船名为“Laura Maersk（劳拉・马士基）”，是丹麦航运巨头马士基订购的 25 艘甲醇动力集装箱船中的系列第一艘。

IT之家经过查询得知，该集装箱船船身长 172 米，可运载 2100 个 6 米长的集装箱，其在韩国现代尾浦造船建造，今年 7 月 10 日正式交付。该船既可使用甲醇，也可使用传统化石燃料，于 7 月 16 日在韩国蔚山港加注了首批绿色甲醇燃料，随后起航前往哥本哈根，在此次 21500 公里的首航航程中，将全程使用由 OCI Global 提供的绿色甲醇燃料。

▲ 图源 Maritime Executive

苏伊士运河经济特区发言人表示，“Laura Maersk”号通过隶属于荷兰燃料生产商 OCI Global 的驳船“Lara S”号加注了 500 吨绿色甲醇燃料，整个加注作业耗时近 6 小时。绿色甲醇燃料加注业务在埃及、非洲和中东地区尚属首次，是埃及恢复船舶加注服务（无论是使用化石燃料还是绿色燃料）战略的一部分。

马士基公司表示，绿色甲醇是“十年内唯一的解决方案”，使用这种生物甲醇驱动传播，这艘船在此次航行中产生的二氧化碳排放量将比使用传统燃料减少约 65%。

马士基公司同时表示，不排除在未来的船舶中使用氨或其他绿色材料，甲醇船也可以改装成使用其他材料。

马士基公司还宣称，他们已经制定了雄心勃勃的可持续发展目标，旨在到 2040 年实现碳中和，比航运业绝大多数同行领先了至少 10 年。同时，马士基还制定了更近期的目标，要求到 2030 年将远洋船队的温室气体排放强度降低 50%，将其完全控制的码头的绝对排放量降低 70% 。

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