工信部：1-7 月电信业务收入 10056 亿元同比增长 6.2%，5G 用户 6.95 亿户

IT之家 8 月 22 日消息，工信部数据显示，1-7 月电信业务收入累计完成 10056 亿元，同比增长 6.2%；三家基础电信企业的移动电话用户总数达 17.11 亿户，其中 5G 移动电话用户达 6.95 亿户；5G 基站总数达 305.5 万个，占移动基站总数的 26.9%。

IT之家附工信部原文：

1—7 月份，信息通信行业整体运行良好。电信业务收入和业务总量平稳增长，云计算等新兴业务持续发挥拉动作用；5G、千兆光网、物联网等新型基础设施建设稳步推进，网络连接用户规模持续扩大。

一、总体运行情况

电信业务收入和总量增速平稳。1—7 月份，电信业务收入累计完成 10056 亿元，同比增长 6.2%。按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长 16.8%。

固定互联网宽带业务收入增速小幅提升。1—7 月份，三家基础电信企业完成互联网宽带业务收入为 1519 亿元，同比增长 6.6%，在电信业务收入中占比为 15.1%，占比较上半年提升 0.1 个百分点，拉动电信业务收入增长 1 个百分点。

移动数据流量业务收入低速增长。1—7 月份，三家基础电信企业完成移动数据流量业务收入 3900 亿元，同比增长 0.4%，在电信业务收入中占比为 38.8%，拉动电信业务收入增长 0.2 个百分点。

新兴业务收入较快增长。三家基础电信企业积极发展 IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等新兴业务，1—7 月份共完成新兴业务收入 2129 亿元，同比增长 19%，在电信业务收入中占比为 21.2%，拉动电信业务收入增长 3.6 个百分点。其中云计算和大数据收入同比分别增长 35.5% 和 42.2%，物联网业务收入同比增长 25.7%。

语音业务收入持续下滑。1—7 月份，三家基础电信企业完成固定语音和移动语音业务收入 111.9 亿元和 665.9 亿元，同比分别下降 8% 和 2%，在电信业务收入中总占比 7.7%，占比同比回落 0.7 个百分点。

二、电信用户发展情况

固定宽带接入用户持续向千兆转移。截至 7 月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达 6.17 亿户，比上年末净增 2780 万户。其中，100Mbps 及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达 5.82 亿户，占总用户数的 94.3%，占比较上年末提升 0.4 个百分点；1000Mbps 及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达 1.34 亿户，比上年末净增 4212 万户，占总用户数的 21.7%。

5G 移动电话用户占比超四成。截至 7 月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达 17.11 亿户，比上年末净增 2782 万户。其中，5G 移动电话用户达 6.95 亿户，比上年末净增 1.34 亿户，占移动电话用户的 40.6%，占比较上年末提高 7.3 个百分点。

蜂窝物联网用户规模持续扩大。截至 7 月末，三家基础电信企业发展蜂窝物联网终端用户 21.48 亿户，比上年末净增 3.04 亿户，占移动网终端连接数（包括移动电话用户和蜂窝物联网终端用户）的比重达 55.7%。IPTV（网络电视）总用户数达 3.93 亿户，比上年末净增 1292 万户。

三、电信业务使用情况

移动互联网用户户均流量（DOU）维持高位。1—7 月份，移动互联网累计流量达 1677 亿 GB，同比增长 14.7%，增速较上半年提升 0.1 个百分点。截至 7 月末，移动互联网用户数达 14.94 亿户，比上年末净增 4032 万户。7 月当月户均移动互联网接入流量（DOU）达到 17.03GB / 户・月，同比增长 11.6%，较上年 12 月份高 0.85GB / 户・月。

移动传统业务持续收缩。1—7 月份，移动电话去话通话时长完成 1.31 万亿分钟，同比下降 0.9%；固定电话主叫通话时长完成 460.5 亿分钟，同比下降 4.8%。1—7 月份，全国移动短信业务量同比增长 5.1%，移动短信业务收入与去年同期持平，增速较上半年分别回落 0.2 个和提升 0.2 个百分点。

四、通信能力情况

千兆光纤宽带网络方面。截至 7 月末，全国互联网宽带接入端口数量达 11.1 亿个，比上年末净增 3997 万个。其中，光纤接入（FTTH / O）端口达到 10.7 亿个，比上年末净增 4388 万个，占互联网宽带接入端口的 96.2%，占比较上年末提高 0.5 个百分点。截至 7 月末，具备千兆网络服务能力的 10G PON 端口数达 2096 万个，比上年末净增 573.5 万个。

5G 网络建设方面。截至 7 月末，5G 基站总数达 305.5 万个，占移动基站总数的 26.9%。

五、地区发展情况

中部地区百兆及以上接入用户渗透率小幅领先。截至 7 月末，东、中、西部和东北地区 100Mbps 及以上固定宽带接入用户渗透率分别为 94.1%、94.9%、94.1% 和 93.8%。东、中、西部和东北地区 1000Mbps 及以上接入速率的宽带接入用户分别达 6111 万、3265 万、3518 万、493.1 万户，其中江苏、广东和山东省居前列。

东部地区 5G 建设和用户普及率领先。截至 7 月末，东、中、西部和东北地区 5G 基站分别达到 142.3 万、67.9 万、75.9 万、19.4 万个，占本地区移动电话基站总数的比重分别为 28.7%、27.4%、23.9%、26.3%。5G 移动电话用户分别达 30621 万、16250 万、18072 万、4574 万户，占本地区移动电话用户总数的比重分别为 41.2%、40.7%、40.1%、38.3%。

西部多省份 7 月 DOU 超 20GB / 户・月。1—7 月份，东、中、西部和东北地区移动互联网接入流量分别达到 728.8 亿 GB、377.8 亿 GB、484.2 亿 GB 和 86.3 亿 GB，同比分别增长 17.2%、14.3%、11.4% 和 14.3%。西藏、青海、新疆、海南、云南和宁夏 6 省 7 月当月户均移动互联网接入流量（DOU）超过 20GB / 户・月；各省 DOU 值最高值与最低值之差为 15GB / 户・月，差值与去年同期收窄 0.8GB / 户・月。