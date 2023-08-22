《女神异闻录 3：Reload》明天下午 3 点公布全新预告，游戏明年初正式发售

IT之家 8 月 22 日消息，Atlus 官方宣布，《女神异闻录 3：Reload》全新预告视频将于北京时间 8 月 23 日下午 3 点正式公开，并放出了一张特别截图。

▲ 图源 Atlus 发布的《女神异闻录 3：Reload》新截图

《女神异闻录 3：Reload》是 2006 年 PS2 平台的 RPG 游戏《女神异闻录 3》的重制作品。游戏保留了原作王道 JPRG 的风格，并加入了全新制作的 OP 和动画，同时还增加了支线剧情。游戏预计在 2024 年发售，IT之家早前曾报道，游戏在今年 7 月发布了相应预告片。

▲ SEGA 官方发布的《女神异闻录 3：Reload》预告片

据介绍，《女神异闻录 3：Reload》是受人喜爱的 Atlus 角色扮演游戏的全面重制，将借助新的配音、音乐和迭代的画面使《女神异闻录 3》的游戏体验更上一层楼。

▲ 图源《女神异闻录 3：Reload》官方截图

此外，《女神异闻录 3：Reload》 将基于原版游戏重制，不会包括携带版《P3P》和后日谈《P3F》中的新增内容，游戏将于 2024 年初登陆 PC、PS4、PS5、Xbox Series X|S、Xbox One 平台。

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