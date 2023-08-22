FC 经典游戏《赤影战士》重制版 Steam 页面上线，最低配置要求公开

IT之家 8 月 22 日消息，时隔 33 年，FC 经典作品《赤影战士（KAGE 绝影战士）》重制版的 Steam 页面现已开通，本作由原班人马所打造，并再次邀请到了水谷郁为游戏创作音乐。

IT之家经过查询得知，此次的重制版在实现了 16Bit 复古画面风格的同时，还借助了新技术来呈现画面的精致感和丰富度。两位忍者主角飒与枫不仅以全新造型亮相，所有关卡场景及敌人也都进行了重新绘制。搭配新增的武器忍具让玩家在回味同年双人合作闯关乐趣的同时也能有着全新的游戏体验。

官方表示，游戏中除了可以使用忍者刀、锁链等通常武器进行直接攻击外，本作在初代游戏两款投掷类忍具的基础上还新增了包括能够远距离攻击的火药枪、大炮弹、苦无，强化近距离战斗的巨棒、砍刀以及辅助战斗的铁蒺藜、回复饭团等种类丰富的忍具和武器。

▲ 图源《赤影战士（KAGE 绝影战士）》官方截图

▲ 图源《赤影战士（KAGE 绝影战士）》官方截图

▲ 图源《赤影战士（KAGE 绝影战士）》官方截图

据悉，本作将于 2024 年登录 PS4、PS5、Xbox Series X|S、Siwtch、PC（Steam），支持中文。以下为最低配置要求：

操作系统：Windows 7, 8.1,10 x64

处理器：AMD Fx-4350 / Intel Core i3-3210

内存：4GB RAM

显卡：AMD Radeon R7 260X （2GB VRAM） / NVIDIA

GeForce GTX 750（2GB VRAM）

存储空间：需要 2 GB 可用空间

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