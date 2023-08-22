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首页 > 数码之家>影像器材

索尼 FE 16-35mm F2.8 GM II 镜头谍照曝光，预计 8 月 29 日发布

2023/8/22 21:00:02 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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感谢IT之家网友 独立摄影师 的线索投递！

IT之家 8 月 22 日消息，SonyAlphaRumors 曝光了索尼 FE 16-35mm F2.8 GM II 镜头首张谍照，比一代更轻，而且拥有比第一代镜头更优秀的光学素质。

消息人士透露，这款镜头定价为 2299 欧元（IT之家备注：当前约 18254 元人民币），将于 8 月 29 日发布，同时还将发布新品 A7C II 和 A7CR 相机。

索尼 8 月 29 日将发布的新品参数规格汇总如下：

索尼 A7c II 相机

  • -A7M4 同款 3300 万像素 CMOS

  • -Bionz XR 处理器，AI 智能处理器

  • -5 档机身防抖

  • -10 张 / 秒连拍速度

  • -10bit 4k60p 视频录制

  • -S-Cinetone

  • -236 万点 EVF

  • -3 英寸翻转屏幕

  • -759 个自动对焦点

  • -支持镜头呼吸补偿

  • -单储存卡槽

索尼 A7cR 相机

  • -A7c II 同款机身

  • -A7R5 同款 6100 万像素 CMOS

  • -3 英寸翻转屏

  • -单储存卡槽

  • -其他参数与 A7R5 基本相同

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