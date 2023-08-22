索尼 FE 16-35mm F2.8 GM II 镜头谍照曝光，预计 8 月 29 日发布

IT之家 8 月 22 日消息，SonyAlphaRumors 曝光了索尼 FE 16-35mm F2.8 GM II 镜头首张谍照，比一代更轻，而且拥有比第一代镜头更优秀的光学素质。
消息人士透露，这款镜头定价为 2299 欧元（IT之家备注：当前约 18254 元人民币），将于 8 月 29 日发布，同时还将发布新品 A7C II 和 A7CR 相机。
索尼 8 月 29 日将发布的新品参数规格汇总如下：
索尼 A7c II 相机
-A7M4 同款 3300 万像素 CMOS
-Bionz XR 处理器，AI 智能处理器
-5 档机身防抖
-10 张 / 秒连拍速度
-10bit 4k60p 视频录制
-S-Cinetone
-236 万点 EVF
-3 英寸翻转屏幕
-759 个自动对焦点
-支持镜头呼吸补偿
-单储存卡槽
索尼 A7cR 相机
-A7c II 同款机身
-A7R5 同款 6100 万像素 CMOS
-3 英寸翻转屏
-单储存卡槽
-其他参数与 A7R5 基本相同
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