【IT之家评测室】ROG 魔霸 7 Plus 超能版评测：首发锐龙 9 7945HX3D，问鼎电竞性能之巅

今年陆续上市的 AMD Zen 4 架构锐龙处理器凭借出色的能效比、全大核带来的强劲性能给我们留下了深刻的印象。特别是锐龙 7045HX 系列处理器,更是有着媲美桌面端处理器的惊人性能。不过这两年来移动端锐龙一直有一个遗憾,就是桌面端游戏性能出色的 3D V-Cache 处理器一直与移动端无缘。

而近日发布的新款 ROG 魔霸 7 Plus 超能版却搭载了一款前所未有的移动端处理器:锐龙 9 7945HX3D。它是 AMD 首款移动端 3D V-Cache 处理器,这让笔者对它的性能表现非常好奇。那么搭载锐龙 9 7945HX3D + RTX 4090 的 ROG 魔霸 7 Plus 超能版会给我们怎样的性能震撼呢?在本文中IT之家就带大家详细体验一下,并且重点测试它在电竞游戏中的表现。

外观设计

ROG 魔霸 7 Plus 超能版为全新的 17.3 英寸游戏本体形,体积相当大,因此设计上是更偏向于长时间放在桌面上打游戏的。

A 面是全金属设计,整机的纹理采用了斜切式的设计风格,涂鸦时尚风格满满。配合可发光的 ROG“败家之眼”信仰 logo,观感非常高调炫酷。

打开 B 面是一块巨大的 17.3 英寸电竞屏。它的分辨率为 2560*1440,刷新率达到了 240Hz,支持 3ms 低延迟响应,在电竞游戏中占得先机。

经过我们校色仪的实测,这块屏幕覆盖了 99.8% 的 sRGB 和 98.7% 的 DCI-P3。色域容积达到了 143.5% sRGB 和 101.7% 的 DCI-P3。是一块标准的 P3 广色域屏幕。能兼顾电竞游戏和创意设计的体验。

上方也是提供了高清摄像头和立体声降噪麦克风。拿来线上学习和视频会议都够用了。

C 面点亮之后也是黑科技满满。它支持单键独立背光,可以自定义 RGB 光效,还可以与 ROG 家的其他外设进行联动。

下方触控板配备玻璃涂层,面积很大,手感舒适。

键盘下方是魔霸系列标志性的悬浮灯带,点亮后能照亮整个桌面,瞬间进入电竞氛围。

侧面的接口方面,左侧是两个 USB-A 5Gbps 接口,和一个耳机耳麦二合一接口。

背部有两个 USB 3.2 Gen2 Type-C 接口、HDMI2.1 接口、2.5G 有线网口和 DC 电源接口。并且 USB-C 接口均支持 G-Sync 技术和 DP1.4 视频输出,靠近 HDMI 的 Type-C 接口还支持 100W 的 PD 充电,整机的接口质量比较高。

硬件分析

这次评测中毫无疑问的主角,自然是这颗首发独占的锐龙 9 7945HX3D 处理器,这也是首款采用 3D V-Cache 技术的移动端处理器。所谓 3D V-Cache 是 AMD 开发的一项新技术,采用业界首创的 Hybrid bond 加穿透硅通孔技术(TSV)工艺,实现让 L3 缓存垂直堆叠,在不改变处理器面积的前提下,可让 L3 缓存容量增大。而超大的缓存对于游戏,特别是高帧电竞游戏会有质的提升。

在规格上,锐龙 9 7945HX3D 与桌面端锐龙 9 7950X3D 处理器几乎一致,同样基于 Zen 4 核心架构,双 CCD 设计,拥有 16 大核 32 线程,但 TDP 功耗只有桌面端的一半。最大加速频率可达 5.4GHz,并且支持 PBO 自动超频功能,可以进一步释放性能。最亮眼的莫过于超大的缓存,这颗处理器的三级缓存容量达到了 128MB,二级 + 三级缓存总量为 144MB。这个缓存大小几乎是友商的 3 倍,并且纯大核的设计使得它在核心性能上也很强,实际表现值得期待。

由于锐龙 9 7945HX3D 是为顶级的游戏本打造的,所以集显性能相对来说能满足基本使用就行,内置的集显为 Radeon 610M,基于 RDNA 2 架构打造,流处理器为 128 个。

负担起 3D 运算大任的,则是目前最强的移动端 GPU:NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop。它配备了 9728 个 CUDA 核心,搭载 256 bit 16GB GDDR6 显存,是目前显存最大最快的笔记本 GPU。官方预设 TGP 为 80—150W,但通过 Dynamic Boost 功耗平衡技术可以实现最高 175W。得益于这一代工艺的提升,在功耗下降一半的情况下,这一代移动端 GPU 依旧能保留大部分性能。

那么这两颗堪比台式机的核心,是通过什么散热模组压制的呢?那我们接下来就拆机看看。打开后盖就可以看到,ROG 为其量身定做了一套兼顾美观与性能的冰川散热架构 2.0 增强版散热模组。整体由双风扇 + 均热板组成,并且 GPU 采用 2 代暴力熊液金进行导热。液金的工艺难度很高,但导热性远强于传统硅脂。不过也正是如此,就不推荐自行拆装了。

接下来我们就进行烤机测试,看看冰川散热架构 2.0 的极限在哪里。首先是单烤 CPU,我们用 AIDA64 单烤 FPU 进行烤机。在 15 分钟的单烤后,处理器的功耗约 90W,温度为 88.6℃。这个性能释放很不错了,我们也能看出 Zen 4 架构的能效比相当高。

然后我们使用 FurMark 甜甜圈进行单烤 GPU,由于 DynamicBoost 技术的加持,这颗 RTX 4090 全程都可以稳定在 175W 左右的满功耗,温度也仅有 70.7℃。可见这台机子的散热功力相当之扎实。

接下来我们在奥创中心中开启手动模式,将风扇拉满,然后同时烤 CPU 和 GPU,模拟最大的压力,CPU 稳定在约 58W、76.6℃,GPU 稳定在 175W、67.1℃,总共加起来大约 235W 左右的性能释放,表现非常出色,妥妥的旗舰级游戏本水平。

其它硬件方面,ROG 魔霸 7 Plus 超能版也是堆料满满。内存方面采用两根 16G DDR5 4800MHz 内存,自行扩容也很方便。不过锐龙 9 7945HX3D 是支持最高到 DDR5-5200MHz 的内存的,这边只用到 4800MHz,稍微有些遗憾,追求顶格配置的话可以自己更换。

硬盘方面,自带的硬盘为 1T 版的海力士 OEM 硬盘,型号 PC801,属于 PCIe4.0 的高端硬盘,整机提供了 2 个 M.2 硬盘位,均支持 PCIe4.0 * 4 的高速度。

虽然这样大的笔记本应该不会有人带出去办公,但 ROG 依旧提供了一条 90Wh 的超大电池。再加上 100W PD 充电的支持,也能为应急提供一些方便。

理论性能

接下来我们看看这套配置的理论成绩。以下测试全部在奥创中心打开增强模式 + 独显输出进行测试。在代表 CPU 理论性能的 CineBench R20 中,锐龙 9 7945HX3D 获得了单线程 758 分,多线程 12904 分的成绩,这个单核性能不算极致,但也是顶尖了,而多核性能则是绝对的旗舰了。这就是 16 大核 32 线程的魅力。

在 R23 中,获得了单线程 1954 分,多线程 33147 分的成绩,能在笔记本上体验到台式机般的强大性能,不得不说最近移动端芯片发展得真是太快了。

接下来看看显卡的表现,在 3DMark Time Spy 中的 GPU 跑分达到了 22442 分,在光追测试 3DMark PortRoyal 中达到了 13944 分,这个成绩与桌面端的 RTX 4070Ti 是基本一致的,也符合 AD103 核心在笔记本上应有的实力。在接下来几年中,这颗 GPU 在笔记本上都不会有竞争对手。

内存性能如下,符合 Zen 4 架构锐龙平台 4800MHz 双通道内存的正常表现,与上代 Zen 3 相比提升明显。

自带的硬盘是一块性能上乘的 Pcie 4.0*4 高速硬盘。此外机身内还有一个额外的 M.2 接口,满足存储扩容需求。

游戏实测

从理论跑分可以看出,ROG 魔霸 7 Plus 超能版的理论性能绝对是一等一的旗舰。但其实 3D V-Cache 技术的神奇效果是跑分体现不出来的,我们还要看看它的实际游戏成绩如何。那么它的实际游戏体验能否有巨大提升呢?我们现在就来测试一下。以下所有游戏我们都会开到 2K 分辨率 + 最高画质 + 独显输出模式下进行测试,有 DLSS 则开到平衡档 DLSS。有 DLSS 3 支持的话也会打开 DLSS 3 开关。

首先是电竞游戏,我们选取了《CS:GO》、《Apex Legends》、《绝地求生》和《无畏契约》四款主流的电竞游戏进行测试。由于魔霸 7 Plus 超能版搭载了 240Hz 超高刷新率的屏幕,因此如果能在竞技游戏中跑到 240 帧以上就会格外有利。在《CS:GO》中,实测运行 BenchMark 在最高画质下能跑到足足 541 帧,完全可以跑满这块电竞屏。作为对比,酷睿 i9-13980HX+RTX 4090 版的枪神 7 Plus 的帧数是 471 帧,看来锐龙 9 7945HX3D 极大的缓存对于这种高帧率游戏的提升是更为明显的。

《绝地求生》实测在 2K 最高画质下能跑到足足平均 284 帧。完全能满足 240Hz 的超高刷新率屏幕了。

在《Apex Legends》中,2K 最高画质下可以达到平均 289 帧左右,也能轻松跑满这块电竞屏。

《无畏契约》这种本身不是很吃配置的游戏体验更是出色。实测在训练场中平均帧能达到 511,真正实现了分秒必争。

可以说对于市面上所有主流的电竞游戏来说,跑满 2K 240 帧都是没有什么问题的。那接下来我们就测试一些 3A 游戏。在《古墓丽影:暗影》中,2K 最高特效下,帧数高达 219 帧,畅玩不成问题。

而在《控制》中,开启 DLSS 后,更是瞬间暴涨到了 160 帧,3A 游戏也能享受电竞级别的帧数。

接下来我们看看两款支持 DLSS 3 技术的 3A 大作。我们先来看看压力最大的《赛博朋克 2077》,在 2K 最高画质超级光追下运行它自带的 BenchMark,在不开启 DLSS 3 的情况下,帧数也能达到平均 96 帧,已经能满足畅玩了。

但在 DLSS 3 选项全开的情况下,可以实现帧数近乎 80% 的提升。并且画质几乎没有损失,实现极高画质电竞帧数的畅玩。

传奇 3A 大作《巫师 3》最近也更新了次世代版,从帧数测试来看,性能需求和赛博朋克是差不多的,都能达到平均 92 帧左右。

而在 DLSS 3 加持下就可以满足全程 140 帧以上的高帧流畅游玩了,这个狂暴的性能表现真是令人叹服。

生产力表现

前面我们提到,得益于 16 核心 32 线程的强劲多核性能和 P3 广色域屏幕,ROG 魔霸 7 Plus 超能版也是可以用于比如剪视频、做特效和大型绘图这样的生产力场景的。经过我们的实测在创意工作者们常用的 Adobe Premiere 中,我们开启 GPU Cuda 加速,然后使用 PugetBenchmark 进行测试。最终得分为 1170 分,完全能应对 4K 视频剪辑了。

另外一款屏幕设计常用的软件 Adobe Photoshop 中,我们同样使用 PugetBenchmark 进行测试。最终得分为 1243 分,也能轻松应对几乎所有的修图需求了。

我们还测试了一些建模渲染工具的 BenchMark。在 V-Ray Benchmark 中,锐龙 9 7945HX3D 获得了 25793 分,比友商目前最高端的移动处理器要强 10% 以上,可以轻松应对大部分的建模渲染需求。

在另一款常用的建模工具 Blender 的测试中,表现也是非常出色,建模渲染完全不在话下。

最后,我们也测试了一下 PCMark10 现代办公测试,来展现它的综合办公性能。上面这些压力很大的项目都能应对,这种日常办公更是不在话下了。实测分数达到了 8870 分,应对所有桌面办公场景都是游刃有余。

总结

毫无疑问,锐龙 9 7945HX3D 就是目前最强的移动端游戏处理器。在保证了 16 大核 32 线程的强劲性能的前提下,AMD 通过 3D V-Cache 技术使得它在游戏中拥有超出理论性能的表现。特别是在帧数本来就高的电竞游戏中,大缓存的优势会显得格外明显,目前市面上主流的电竞游戏均能满足 2K 240 帧以上畅玩。

而 ROG 魔霸 7 Plus 超能版本身的素质也是非常高的,得益于出色的屏幕和强大的 RTX 4090 显卡,ROG 魔霸 7 Plus 超能版可以轻松胜任市面上的任何游戏,同时也具备强大的创意生产能力。如果你的预算充足,同时特别在意电竞游戏、3A 大作的帧数表现的话,可以在 ROG 魔霸 7 Plus 超能版上架之际参与它的预售抢购。

