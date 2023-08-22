【IT之家评测室】ROG 魔霸 7 Plus 超能版评测：首发锐龙 9 7945HX3D，问鼎电竞性能之巅

今年陆续上市的 AMD Zen 4 架构锐龙处理器凭借出色的能效比、全大核带来的强劲性能给我们留下了深刻的印象。特别是锐龙 7045HX 系列处理器，更是有着媲美桌面端处理器的惊人性能。不过这两年来移动端锐龙一直有一个遗憾，就是桌面端游戏性能出色的 3D V-Cache 处理器一直与移动端无缘。

而近日发布的新款 ROG 魔霸 7 Plus 超能版却搭载了一款前所未有的移动端处理器：锐龙 9 7945HX3D。它是 AMD 首款移动端 3D V-Cache 处理器，这让笔者对它的性能表现非常好奇。那么搭载锐龙 9 7945HX3D + RTX 4090 的 ROG 魔霸 7 Plus 超能版会给我们怎样的性能震撼呢？在本文中IT之家就带大家详细体验一下，并且重点测试它在电竞游戏中的表现。

外观设计

ROG 魔霸 7 Plus 超能版为全新的 17.3 英寸游戏本体形，体积相当大，因此设计上是更偏向于长时间放在桌面上打游戏的。

A 面是全金属设计，整机的纹理采用了斜切式的设计风格，涂鸦时尚风格满满。配合可发光的 ROG“败家之眼”信仰 logo，观感非常高调炫酷。

打开 B 面是一块巨大的 17.3 英寸电竞屏。它的分辨率为 2560*1440，刷新率达到了 240Hz，支持 3ms 低延迟响应，在电竞游戏中占得先机。

经过我们校色仪的实测，这块屏幕覆盖了 99.8% 的 sRGB 和 98.7% 的 DCI-P3。色域容积达到了 143.5% sRGB 和 101.7% 的 DCI-P3。是一块标准的 P3 广色域屏幕。能兼顾电竞游戏和创意设计的体验。

上方也是提供了高清摄像头和立体声降噪麦克风。拿来线上学习和视频会议都够用了。

C 面点亮之后也是黑科技满满。它支持单键独立背光，可以自定义 RGB 光效，还可以与 ROG 家的其他外设进行联动。

下方触控板配备玻璃涂层，面积很大，手感舒适。

键盘下方是魔霸系列标志性的悬浮灯带，点亮后能照亮整个桌面，瞬间进入电竞氛围。

侧面的接口方面，左侧是两个 USB-A 5Gbps 接口，和一个耳机耳麦二合一接口。

背部有两个 USB 3.2 Gen2 Type-C 接口、HDMI2.1 接口、2.5G 有线网口和 DC 电源接口。并且 USB-C 接口均支持 G-Sync 技术和 DP1.4 视频输出，靠近 HDMI 的 Type-C 接口还支持 100W 的 PD 充电，整机的接口质量比较高。

硬件分析

这次评测中毫无疑问的主角，自然是这颗首发独占的锐龙 9 7945HX3D 处理器，这也是首款采用 3D V-Cache 技术的移动端处理器。所谓 3D V-Cache 是 AMD 开发的一项新技术，采用业界首创的 Hybrid bond 加穿透硅通孔技术（TSV）工艺，实现让 L3 缓存垂直堆叠，在不改变处理器面积的前提下，可让 L3 缓存容量增大。而超大的缓存对于游戏，特别是高帧电竞游戏会有质的提升。

在规格上，锐龙 9 7945HX3D 与桌面端锐龙 9 7950X3D 处理器几乎一致，同样基于 Zen 4 核心架构，双 CCD 设计，拥有 16 大核 32 线程，但 TDP 功耗只有桌面端的一半。最大加速频率可达 5.4GHz，并且支持 PBO 自动超频功能，可以进一步释放性能。最亮眼的莫过于超大的缓存，这颗处理器的三级缓存容量达到了 128MB，二级 + 三级缓存总量为 144MB。这个缓存大小几乎是友商的 3 倍，并且纯大核的设计使得它在核心性能上也很强，实际表现值得期待。

由于锐龙 9 7945HX3D 是为顶级的游戏本打造的，所以集显性能相对来说能满足基本使用就行，内置的集显为 Radeon 610M，基于 RDNA 2 架构打造，流处理器为 128 个。

负担起 3D 运算大任的，则是目前最强的移动端 GPU：NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop。它配备了 9728 个 CUDA 核心，搭载 256 bit 16GB GDDR6 显存，是目前显存最大最快的笔记本 GPU。官方预设 TGP 为 80—150W，但通过 Dynamic Boost 功耗平衡技术可以实现最高 175W。得益于这一代工艺的提升，在功耗下降一半的情况下，这一代移动端 GPU 依旧能保留大部分性能。

那么这两颗堪比台式机的核心，是通过什么散热模组压制的呢？那我们接下来就拆机看看。打开后盖就可以看到，ROG 为其量身定做了一套兼顾美观与性能的冰川散热架构 2.0 增强版散热模组。整体由双风扇 + 均热板组成，并且 GPU 采用 2 代暴力熊液金进行导热。液金的工艺难度很高，但导热性远强于传统硅脂。不过也正是如此，就不推荐自行拆装了。

接下来我们就进行烤机测试，看看冰川散热架构 2.0 的极限在哪里。首先是单烤 CPU，我们用 AIDA64 单烤 FPU 进行烤机。在 15 分钟的单烤后，处理器的功耗约 90W，温度为 88.6℃。这个性能释放很不错了，我们也能看出 Zen 4 架构的能效比相当高。

然后我们使用 FurMark 甜甜圈进行单烤 GPU，由于 DynamicBoost 技术的加持，这颗 RTX 4090 全程都可以稳定在 175W 左右的满功耗，温度也仅有 70.7℃。可见这台机子的散热功力相当之扎实。

接下来我们在奥创中心中开启手动模式，将风扇拉满，然后同时烤 CPU 和 GPU，模拟最大的压力，CPU 稳定在约 58W、76.6℃，GPU 稳定在 175W、67.1℃，总共加起来大约 235W 左右的性能释放，表现非常出色，妥妥的旗舰级游戏本水平。

其它硬件方面，ROG 魔霸 7 Plus 超能版也是堆料满满。内存方面采用两根 16G DDR5 4800MHz 内存，自行扩容也很方便。不过锐龙 9 7945HX3D 是支持最高到 DDR5-5200MHz 的内存的，这边只用到 4800MHz，稍微有些遗憾，追求顶格配置的话可以自己更换。

硬盘方面，自带的硬盘为 1T 版的海力士 OEM 硬盘，型号 PC801，属于 PCIe4.0 的高端硬盘，整机提供了 2 个 M.2 硬盘位，均支持 PCIe4.0 * 4 的高速度。

虽然这样大的笔记本应该不会有人带出去办公，但 ROG 依旧提供了一条 90Wh 的超大电池。再加上 100W PD 充电的支持，也能为应急提供一些方便。

理论性能

接下来我们看看这套配置的理论成绩。以下测试全部在奥创中心打开增强模式 + 独显输出进行测试。在代表 CPU 理论性能的 CineBench R20 中，锐龙 9 7945HX3D 获得了单线程 758 分，多线程 12904 分的成绩，这个单核性能不算极致，但也是顶尖了，而多核性能则是绝对的旗舰了。这就是 16 大核 32 线程的魅力。

在 R23 中，获得了单线程 1954 分，多线程 33147 分的成绩，能在笔记本上体验到台式机般的强大性能，不得不说最近移动端芯片发展得真是太快了。

接下来看看显卡的表现，在 3DMark Time Spy 中的 GPU 跑分达到了 22442 分，在光追测试 3DMark PortRoyal 中达到了 13944 分，这个成绩与桌面端的 RTX 4070Ti 是基本一致的，也符合 AD103 核心在笔记本上应有的实力。在接下来几年中，这颗 GPU 在笔记本上都不会有竞争对手。

内存性能如下，符合 Zen 4 架构锐龙平台 4800MHz 双通道内存的正常表现，与上代 Zen 3 相比提升明显。

自带的硬盘是一块性能上乘的 Pcie 4.0*4 高速硬盘。此外机身内还有一个额外的 M.2 接口，满足存储扩容需求。

游戏实测

从理论跑分可以看出，ROG 魔霸 7 Plus 超能版的理论性能绝对是一等一的旗舰。但其实 3D V-Cache 技术的神奇效果是跑分体现不出来的，我们还要看看它的实际游戏成绩如何。那么它的实际游戏体验能否有巨大提升呢？我们现在就来测试一下。以下所有游戏我们都会开到 2K 分辨率 + 最高画质 + 独显输出模式下进行测试，有 DLSS 则开到平衡档 DLSS。有 DLSS 3 支持的话也会打开 DLSS 3 开关。

首先是电竞游戏，我们选取了《CS:GO》、《Apex Legends》、《绝地求生》和《无畏契约》四款主流的电竞游戏进行测试。由于魔霸 7 Plus 超能版搭载了 240Hz 超高刷新率的屏幕，因此如果能在竞技游戏中跑到 240 帧以上就会格外有利。在《CS:GO》中，实测运行 BenchMark 在最高画质下能跑到足足 541 帧，完全可以跑满这块电竞屏。作为对比，酷睿 i9-13980HX+RTX 4090 版的枪神 7 Plus 的帧数是 471 帧，看来锐龙 9 7945HX3D 极大的缓存对于这种高帧率游戏的提升是更为明显的。

《绝地求生》实测在 2K 最高画质下能跑到足足平均 284 帧。完全能满足 240Hz 的超高刷新率屏幕了。

在《Apex Legends》中，2K 最高画质下可以达到平均 289 帧左右，也能轻松跑满这块电竞屏。

《无畏契约》这种本身不是很吃配置的游戏体验更是出色。实测在训练场中平均帧能达到 511，真正实现了分秒必争。

可以说对于市面上所有主流的电竞游戏来说，跑满 2K 240 帧都是没有什么问题的。那接下来我们就测试一些 3A 游戏。在《古墓丽影：暗影》中，2K 最高特效下，帧数高达 219 帧，畅玩不成问题。

而在《控制》中，开启 DLSS 后，更是瞬间暴涨到了 160 帧，3A 游戏也能享受电竞级别的帧数。

接下来我们看看两款支持 DLSS 3 技术的 3A 大作。我们先来看看压力最大的《赛博朋克 2077》，在 2K 最高画质超级光追下运行它自带的 BenchMark，在不开启 DLSS 3 的情况下，帧数也能达到平均 96 帧，已经能满足畅玩了。

但在 DLSS 3 选项全开的情况下，可以实现帧数近乎 80% 的提升。并且画质几乎没有损失，实现极高画质电竞帧数的畅玩。

传奇 3A 大作《巫师 3》最近也更新了次世代版，从帧数测试来看，性能需求和赛博朋克是差不多的，都能达到平均 92 帧左右。

而在 DLSS 3 加持下就可以满足全程 140 帧以上的高帧流畅游玩了，这个狂暴的性能表现真是令人叹服。

生产力表现

前面我们提到，得益于 16 核心 32 线程的强劲多核性能和 P3 广色域屏幕，ROG 魔霸 7 Plus 超能版也是可以用于比如剪视频、做特效和大型绘图这样的生产力场景的。经过我们的实测在创意工作者们常用的 Adobe Premiere 中，我们开启 GPU Cuda 加速，然后使用 PugetBenchmark 进行测试。最终得分为 1170 分，完全能应对 4K 视频剪辑了。

另外一款屏幕设计常用的软件 Adobe Photoshop 中，我们同样使用 PugetBenchmark 进行测试。最终得分为 1243 分，也能轻松应对几乎所有的修图需求了。

我们还测试了一些建模渲染工具的 BenchMark。在 V-Ray Benchmark 中，锐龙 9 7945HX3D 获得了 25793 分，比友商目前最高端的移动处理器要强 10% 以上，可以轻松应对大部分的建模渲染需求。

在另一款常用的建模工具 Blender 的测试中，表现也是非常出色，建模渲染完全不在话下。

最后，我们也测试了一下 PCMark10 现代办公测试，来展现它的综合办公性能。上面这些压力很大的项目都能应对，这种日常办公更是不在话下了。实测分数达到了 8870 分，应对所有桌面办公场景都是游刃有余。

总结

毫无疑问，锐龙 9 7945HX3D 就是目前最强的移动端游戏处理器。在保证了 16 大核 32 线程的强劲性能的前提下，AMD 通过 3D V-Cache 技术使得它在游戏中拥有超出理论性能的表现。特别是在帧数本来就高的电竞游戏中，大缓存的优势会显得格外明显，目前市面上主流的电竞游戏均能满足 2K 240 帧以上畅玩。

而 ROG 魔霸 7 Plus 超能版本身的素质也是非常高的，得益于出色的屏幕和强大的 RTX 4090 显卡，ROG 魔霸 7 Plus 超能版可以轻松胜任市面上的任何游戏，同时也具备强大的创意生产能力。如果你的预算充足，同时特别在意电竞游戏、3A 大作的帧数表现的话，可以在 ROG 魔霸 7 Plus 超能版上架之际参与它的预售抢购。

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