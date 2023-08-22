【IT之家开箱】ROG 魔霸 7 Plus 超能版图赏：AMD X3D 处理器加持 炫光拉满的肌肉游戏本

ROG 近日发布了一款新品游戏本：魔霸 7 Plus 超能版。它的外观设计与前作相同，但内部的核心却变成了 AMD 目前定位最高的移动端游戏处理器：锐龙 9 7945HX3D，带来了史无前例的强大游戏性能。IT之家已经收到了锐龙 9 7945HX3D + RTX 4090 版本的 ROG 魔霸 7 Plus 超能版，并为大家带来开箱图赏。

ROG 魔霸 7 Plus 超能版的外形没有变化，为 17.3 英寸游戏本机型，体积相当大，因此设计上是更偏向于长时间放在桌面上打游戏的。

A 面是全金属设计，整机的纹理采用了斜切式的设计风格，涂鸦时尚风格满满。配合可发光的 ROG“败家之眼”信仰 logo，观感非常高调炫酷。

打开 B 面是一块巨大的 17.3 英寸电竞屏。它的分辨率为 2560*1440，刷新率达到了 240Hz，支持 3ms 低延迟响应，在电竞游戏中占得先机。

上方也是提供了摄像头和立体声降噪麦克风。

C 面点亮之后也是黑科技满满。它支持单键独立背光，可以自定义 RGB 光效，还可以与 ROG 家的其他外设进行联动。

下方触控板是玻璃材质，面积很大，手感舒适。

键盘下方是魔霸系列标志性的悬浮灯带，点亮后能照亮整个桌面，瞬间进入电竞氛围。

侧面的接口方面，左侧是两个 USB-A 5Gbps 接口，和一个耳机耳麦二合一接口。

右侧没有任何接口。

背部有两个 USB 3.2 Gen2 Type-C 接口、HDMI2.1 接口、2.5G 有线网口和 DC 电源接口。并且 USB-C 接口均支持 G-sync 技术和 DP1.4 视频输出，靠近 HDMI 接口的 USB-C 接口还支持 100W 的 PD 充电。

以上就是IT之家为大家带来的 ROG 魔霸 7 Plus 超能版图赏，我们也将为大家进行性能测试，并带来详细的图文评测，感兴趣的话不妨前去阅读。

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