模拟经营游戏《地产经纪模拟器》Steam 页面上线，玩家可扮演“房产中介小哥”

租户：客户即将到来！进行谈判，努力获得最好的报价。尽量与声誉良好的客户进行交易。租金到期时，您必须前往房屋，向租户收取租金，但有些客户可能不会支付租金。然而，如果您有银行帐户，租金将存入您的帐户。别忘了定期检查。如果与租户有问题，您可以联系律师，控告或尝试以其他方式收取租金。您甚至可以使用暴力手段！

建筑施工：空地代表着机会！购买空地，打造您的梦想之屋！建筑工人将协助您建造您想要的房屋。

新闻中心：城市上发生了什么事情？随时了解正在发生的事情。环境因素会影响租金价格。如果城市开了一所新学校，该地区的房屋租金可能会上升。别忘了查看报纸广告。您可以通过与人们交谈来获得有关城市的消息。去喝一杯。也许听听隔壁桌上的人在谈论什么会对您有帮助。

在一天辛劳地工作后，观赏您最喜爱的电影，放松心情，并提升与伴侣的关系水平。

你能驾驶皮卡吗？前往城市内的经销商处购物，提升你想出租的房屋价值。请注意携带你的皮卡，货物相当重。