今天处暑：离离暑云散，袅袅凉风起

IT之家8 月 23 日消息 今天是二十四节气中的处暑，随着九月即将到来，大家是否开始感受到丝丝凉风了呢？所谓处暑，即为“出暑”，是炎热离开的意思。这是农历二十四节气之中的第 14 个节气，交节时间点在公历 8 月 23 日前后，太阳到达黄经 150°。

①今日 11 时 16 分，处暑至。处暑意味着炎炎夏日即将结束，三伏已近尾声，天气逐渐转凉。②此时节昼夜温差大，北方降温明显，南方仍需小心“秋老虎”。③“露蝉声渐咽，秋日景初微。”北方已有清秋之韵，是迎秋赏景好时节。④天气由热转凉，应调整起居，充足睡眠，适应“秋乏”。秋天要来了，你准备好了吗？

天文专家称，处暑当天，太阳直射点已经由“夏至”那天的北纬 23°26′，向南移动到北纬 11°28′。北京城区，白昼长度已经由夏至的 15 小时缩短到 13 小时 25 分钟，正午太阳高度也由夏至的 73°32′降低至 61°34′，人们可以明显感觉到太阳开始偏南了。

关于处暑，古籍《月令七十二候集解・处暑》有记载：“处暑，七月中。处，止也。暑气至此而止矣。”意思是炎热的夏天将过去了。我国古代将处暑分为三候：“一候鹰乃祭鸟；二候天地始肃；三候禾乃登。”意思是老鹰开始大量捕捉鸟类，天地万物开始凋零，“禾乃登”则是指农作物开始成熟。

▲ 来自云日历 极速版

处暑气候

时间来到处暑，最大的气候特点自然就是气温开始逐日下降，暑气逼人的感觉也会越来越少。总体来看，处暑的气候特点是白天热，早晚凉，昼夜温差大，降水少，空气湿度低。这一时节，在冷高压的影响下，我国东北、华北、西北雨季开始结束，天气进入我们常常描绘的秋高气爽的状态。每当冷空气影响我国时，若空气干燥，往往带来刮风天气，若大气中有暖湿气流输送，往往形成一场像样的秋雨。秋雨过后，人们会感觉到明显的凉意。

处暑时平均气温一般较立秋降低 1.5℃左右，个别年份 8 月下旬华南西部可能出现连续 3 天以上日平均气温在 23℃以下的低温，影响杂交水稻开花。但是，由于华南处暑时仍基本上受夏季风控制，所以还常有华南西部最高气温高于 30℃、华南东部高于 35℃的天气出现。特别是长江沿岸低海拔地区，在伏旱延续的年份里，更感到“秋老虎”的余威。西北高原进入处暑秋意正浓，海拔 3500 米以上已呈初冬景象，牧草渐萎，霜雪日增。

另外，进入处暑，雷暴活动不及炎夏那般活跃，但华南、西南和华西地区雷暴活动仍较多。这时华南中部的雨量常是一年里的次高点，比大暑或白露时更多。而华西地区秋雨偏多，除渭水和汉水流域外，还包括四川、贵州大部、云南东部、湖南西部、湖北西部一带发生的秋雨。

处暑养生

处暑时节，天气渐渐转凉，但这时仍不宜急于增加衣服。“春捂秋冻”之意，是让体温在秋时勿高，以利于收敛阳气。因为热往外走之时，必有寒交换进去。但是，夜里外出要增加衣服，以保护阳气。

秋天空气湿度下降，人们会感觉皮肤干涩粗糙，鼻腔干燥疼痛，口燥咽干，大便干结等，需及时采取措施，预防秋燥症。此时应该多喝水补津液。除了多喝开水、淡茶、豆浆等饮料以补水外，保持居住环境的湿度也是润燥的重要环节。另外，处暑时节要多吃一些能滋阴润燥的食物，如银耳、藕、菠菜、鸭蛋、蜂蜜等，防止燥邪伤害人体阴液。

处暑习俗

祭祖迎秋

处暑前后民间会有庆赞旧时民间从七月初一起，就有“开鬼门”的仪式，直到月底“关鬼门”止，都会举行普度布施活动。据说普度活动由“开鬼门”开始，然后竖灯篙、放河灯招致孤魂；而主体则在搭建普度坛，架设孤棚，穿插抢孤等行事，最后以“关鬼门”结束。时至今日，已成为祭祖的重大活动时段。

放河灯

河灯也叫“荷花灯”，一般是在底座上放灯盏或蜡烛，中元夜放在江河湖海之中，任其漂泛。放河灯是为了普渡水中的落水鬼和其他孤魂野鬼。萧红《呼兰河传》中的一段文字，是这种习俗的最好注脚：“七月十五是个鬼节；死了的冤魂怨鬼，不得托生，缠绵在地狱里非常苦，想托生，又找不着路。这一天若是有个死鬼托着一盏河灯，就得托生。”

开渔节

处暑以后是渔业收获的时期，沿海地区常会在此节气举行多种形式的祭海祈福活动，欢送渔民出海，期盼渔业丰收。每年处暑期间，在浙江省沿海都要举行一年一度的隆重的开渔节，决定在东海休渔结束的那一天，举行盛大的开渔仪式，欢送渔民开船出海。2006 年第九届中国开渔节，在 9 月 6 日浙江省象山县举行。因为；这时海域水温依然偏高，鱼群还是会停留在海域周围，鱼虾贝类发育成熟。因此，从这一时间开始，人们往往可以享受到种类繁多的海鲜。

注：本文资料来自于互联网以及百科

关于处暑的诗词：

秋凉闲卧

唐-白居易

残暑昼犹长，早凉秋尚嫩。

露荷散清香，风竹含疏韵。

幽闲竟日卧，衰病无人问。

薄暮宅门前，槐花深一寸。

林园秋夜作

唐-李嶷

林卧避残暑，白云长在天。

赏心既如此，对酒非徒然。

月色遍秋露，竹声兼夜泉。

凉风怀袖里，兹意与谁传。

谒金门・秋感

宋-苏轼

今夜雨。断送一年残暑。

坐听潮声来别浦。明朝何处去。

孤负金尊绿醑。来岁今宵圆否。

酒醒梦回愁几许。夜阑还独语。

残暑得小雨颇凉

宋-陆游

午暑不可触，忽惊如许凉！

轩窗云作暝，草木雨生香。

蒲叶先秋霣，蝉声入夜长。

自欣无一事，岸帻倚胡床。

点绛唇（丙寅秋社前一日溪光亭大雨作）

宋-张元干

山暗秋云，暝鸦接翅啼榕树。

故人何处。一夜溪亭雨。

梦入新凉，只道消残暑。

还知否。燕将雏去。又是流年度。

青玉案

宋-谢逸

芦花飘雪迷洲渚。送秋水、连天去。

一叶小舟横别浦。

数声鸿雁，两行鸥鹭。天淡潇湘暮。

蓬窗醉梦惊箫鼓。回首青楼在何处。

柳岸风轻吹残暑。

菊开青蕊，叶飞红树。江上潇潇雨。

出伏后风雨顿凉有感

宋-张耒

残暑扇中尽，新凉枕上归。

微云起平远，空碧上朝曦。

稍感夏衣薄，渐伤高叶稀。

来鸿飞集喜，卒岁稻粱肥。

秋

宋-张舜民

急雨收残暑，西风吹暮蝉。

烟浮水空阔，露洗月华圆。

台上

明-宋伯仁

台迥通风榭，窗虚近水城。

卷帘残暑去，携手晚凉生。

碧树藏云暗，银河度月明。

醉来愁仿佛，只作画中行。

秋夜顾二丈来集

明-宗臣

少别已残暑，相看失旧容。

秋衣下风露，夕草乱芙蓉。

世故尊前尽，乡愁雨后重。

徘徊望北斗，明月照千峰。

约顾孟时不至

明-止庵法师

残暑渐将消，新知许可招。

鲈鱼秋欲到，鸥鸟梦相撩。

对雨辜红烛，闻歌相画桡。

诗成不得寄，先稿上芭蕉。

闲适

宋・陆游

四时俱可喜，最好新秋时，

柴门傍野水，邻叟闲相期。

满庭芳又黄邑于公乞修行

元・王哲

论修行，翁甚喜，津堪作琼浆。清火赫，颠倒吉还昌。

显金乌甚朗。中现、玉兔精详。谈正，处暑气变成霜。

当内宝，珍珠璧，一一收藏。尤良善善，性烛施张。

现灵明愈耀，中土、本有真光。冥点，烟散尽，堪庆满庭芳

早秋曲江感怀

唐・白居易

离离暑云散，袅袅凉风起。

池上秋又来，荷花半成子。

朱颜易销歇，白日无穷已。

人寿不如山，年光急于水。

青芜与红蓼，岁岁秋相似。

去岁此悲秋，今秋复来此。

悯农

唐・李绅

春种一粒粟，秋收万颗子。

四海无闲田，农夫犹饿死。

菊花

唐・黄巢

待到秋来九月八，我花开后百花杀。

冲天香阵透长安，满城尽带黄金甲。

长江二首

宋・苏泂

处暑无三日，新凉直万金。

白头更世事，青草印禅心。

放鹤婆娑舞，听蛩断续吟。

极知仁者寿，未必海之深。

秋日喜雨题周材老壁

宋・王之道

大旱弥千里，群心迫望霓。

檐声闻夜溜，山气见朝隮。

处暑余三日，高原满一犁。

我来何所喜，焦槁免无泥。

处暑后风雨

宋・仇远

疾风驱急雨，残暑扫除空。

因识炎凉态，都来顷刻中。

纸窗嫌有隙，纨扇笑无功。

儿读秋声赋，令人忆醉翁。

七月二十四日山中已寒二十九日处暑

宋・张嵲

尘世未徂暑，山中今授衣。

露蝉声渐咽，秋日景初微。

四海犹多壘，余生久息机。

漂流空老大，万事与心违

元宫词

明・朱有燉

白酒新篘进玉壶，水亭深处暑全无。

君王笑向奇妃问，何似西凉打剌苏。

处暑前三日

胡茂文

粤近处暑烈日炎，寝食不安难休歇。

期盼天秤速来到，携风带雨除酷热。

七夕处暑

清・胤禛

天上双星合，人间处暑秋。

稿成今夕会，泪洒隅年愁。

梧叶风吹落，璇霄火正流。

将陈瓜叶宴，指影拜牵牛。

处暑

当代・吴藕汀

南湖无角小青菱。藕节莲房感废兴。

处暑凉蛩鸣砌下，鹊桥已断更愁增。

本文原发自IT之家2017 年《今日处暑：卷帘残暑去，携手晚凉生》，有修改

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