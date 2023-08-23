《降世神通：最后的气宗-追求平衡》游戏宣布 9 月 23 日发行

IT之家 8 月 23 日消息，《降世神通：最后的气宗-追求平衡》是由 Bamtang Games 开发、GameMill Entertainment 发行的一款动作冒险游戏，官方宣布这款游戏将于 9 月 23 日发行。

该游戏不支持简体中文，售价为 49.99 美元，将登陆 PlayStation 5、Xbox Series S|X、PS4、Xbox One 以及任天堂 Switch 游戏主机，以及通过 Steam 平台登陆 PC 平台。

IT之家在此附上游戏介绍如下：

在这款动作冒险游戏中，降世神通团队回来了！重温原版《降世神通：最后的气宗》剧集中史诗般的冒险，你将扮演安昂和他的朋友们，掌握各种元素，探索剧集中最独特的地点，解决充满挑战的环境谜题，体验安昂故事中最感人的时刻。单人游戏或通过游戏独特的双人合作模式与好友一起游玩。接受自己的命运，体验安昂的原创冒险。随意选择重玩 18 个惊心动魄的章节，尽情体验剧集中你最喜欢的时刻。

探索《降世神通》的世界，跨越四大国家进行 1-2 人合作的 18 章冒险。

扮演 9 个标志性的角色，包括安昂、拓芙、索卡和卡塔拉。

揭开神秘的谜团，利用御术和水、土、火、气的独特能力来完成充满挑战的谜题；在整个故事中升级你的能力，发挥降世神通的全部潜力！

系统需求：

最低配置：

需要 64 位处理器和操作系统

操作系统: Windows 10 64-bit

处理器: Quad-core Intel or AMD, 2.7 GHz or higher

内存: 8 GB RAM

显卡: NVIDIA GeForce GTX1050 or higher

DirectX 版本: 11

存储空间: 需要 16 GB 可用空间

推荐配置:

需要 64 位处理器和操作系统

操作系统: Windows 10 64-bit

处理器: Quad-core Intel or AMD, 3.0 GHz or higher

内存: 16 GB RAM

显卡: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB or higher

DirectX 版本: 11

存储空间: 需要 16 GB 可用空间

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。