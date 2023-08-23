拼写错误也不怕，微软 Edge 浏览器将新增网页“智能搜索”AI 功能

IT之家 8 月 23 日消息，微软 Edge 浏览器即将推出一项新功能，让用户在网页上搜索相关内容更加方便。这项功能叫做智能搜索（Smart Find），可以利用人工智能技术，帮助用户找到正确的单词或短语，即使用户拼写错误或不完整。

智能搜索功能已经在 Edge Canary 版本中出现，根据微软 365 路线图的最新更新，该功能将在 2023 年 9 月开始向所有用户推送。

微软这样介绍 Edge 浏览器的智能搜索功能：“利用人工智能，在网页上搜索单词或短语变得更加容易。即使你在搜索查询中拼错了单词，我们也会提供相关的匹配和建议，让你轻松找到你想要的内容。当你搜索时，只需选择建议的链接，就可以快速定位到目标单词或短语。”

微软还举例说明了智能搜索功能在维基百科页面上的效果：

IT之家注意到，除了人工智能搜索，Edge 浏览器还将增加两个过滤选项（已经在 Edge 116 版本中可用），让用户可以匹配整个单词和区分大小写。用户可以使用“匹配大小写”选项来匹配整个单词和带有重音符号的字符。选择“显示搜索选项”，然后切换“匹配大小写”开关，就可以启用该过滤器。

如果用户想要提前体验智能搜索功能，可以从官方 Edge Insider 网站下载 Edge Beta、Dev 或 Canary 版本。不过需要注意的是，智能搜索功能目前只支持 Windows 系统的 Edge 浏览器，Linux 和 macOS 系统暂时无法使用。

Edge 另一个与搜索相关的改进是，用户可以在 Edge 侧边栏中使用“在页面上查找”功能。这不仅仅是一个新的位置，更新后的版本还可以显示包含用户搜索内容的整个句子。与智能搜索功能不同，“在页面上查找”功能是分批推送的，目前只对部分 Edge 内部测试者开放。

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