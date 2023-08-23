苹果 4399 元的 AirPods Max 耳机被曝耳罩容易凝结水，引发集体诉讼

IT之家 8 月 23 日消息，用户反映，苹果公司的 4399 元（首发价）的旗舰耳机 AirPods Max 存在一个严重问题：耳机可能会因为用户的汗水或者佩戴时间过长而产生凝结水，进而出现故障，甚至完全坏掉。

根据 YouTube、Reddit、Twitter 和苹果官方论坛上的多个帖子，AirPods Max 耳机会因为用户的汗水导致耳罩下方产生凝结水。这些水分会从扬声器孔渗入耳机内部，造成水损，从而导致耳机的一些功能失效，甚至完全报废。IT之家注意到，这个问题并不是新出现的，早在 2021 年 1 月就有关于 AirPods Max 凝结水问题的报告。

这个问题引发了一场在加州发起的集体诉讼，指控苹果 AirPods Max 存在“潜在的和重大的缺陷，导致耳机在正常使用一小时或几小时后，耳罩内部就会积聚凝结水。”

据 404 Media 报道，原告目前正在与苹果公司协商和解。然而，苹果公司并没有公开承认这个问题。苹果公司在一份声明中对 404 Media 称：“与其他头戴式耳机不同，苹果的 AirPods Max 耳罩是磁吸的，且可拆卸，这使得用户在拆下耳罩时更容易注意到身体热量在耳朵周围产生的水分（或‘凝结水’）。”苹果公司表示，在“正常使用”情况下，AirPods Max 不会出现这个问题。

Mobilesyrup 的编辑表示也遇到过类似的问题，当时天气非常炎热，在外面使用 AirPods Max 时，当拆下耳机的耳罩时，发现两边都有大量的凝结水。虽然耳机还能工作，但是降噪功能却受到了持续的嗡嗡声的干扰，使得这个功能无法使用。好在当时 AirPods Max 还在保修期内，可以把它们退回给苹果公司换一副新的。

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