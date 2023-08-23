极氪 009 汽车迎来首次大版本 OTA 升级，OS 4.0 新增障碍物距离提醒、雨天自动切换四驱

IT之家 8 月 23 日消息，极氪 009 汽车于今日迎来首次大版本 OTA 升级，系统升级至 OS 4.0 版本，带来 35 个 ECU 联动、22 项新增功能、27 项功能优化。

首先，OS 4.0 版本新增 BSD 盲区预警，直行时，识别到盲区内侧后方来车，外后视镜预警灯常亮；开启转向灯转弯时，识别到直区内侧后方来车，外后视镜预警灯闪烁，司时车内将会伴有报警音提示，可有效降低车辆并线时的碰撞风险。

其次，新版本新增 TSI 交通标志识别，高精度识别沿途限速、解除限速、道路施工、注意儿童等交通标志，实时显示在主驾仪表上，便于驾驶者时刻掌握道路信息。

新版系统还迎来闪电切换触发场景，雨量感应器识别到正在下雨时，经济 / 舒适模式下两驱将自动切换为四驱，提升行驶稳定性。

对于驾驶技术不太成熟的车主，新版本升级支持了障碍物距离提醒，前后 12 颗超声波雷达，可识别车头车尾与障碍得物距离，泊车更方便。

该版本还优化了 360° 全景影像体验，雷达感应范围扩大、全景影像触发更加灵敏，狭窄路段方便实时观察路况，保障行车安全。

最后，OS 4.0 版本带来了多项用车体验升级，IT之家汇总如下：

新增交流预约充电，充电开始时间和结束时间皆可提前自行设置。

新增蓝牙钥匙分享，而且自动与车机账号互联，且离开车辆 5 到 8 米自动锁车。

OTA 夜间模式自动升级。

当二排和三排同时没人，二排及三排空调将智能关闭。

新增网易云音乐车机版，并且爱奇艺等影音娱乐 App 体验提升；

可以通过 ZEEKR App 遥控车内任意一排的座椅、车内灯光等。

支持电脑端自由创作歌曲灯光秀。

新增语音控制吸顶屏角度。

新增手机 App 交流充电信息显示。

新增语音与导航音量同步调节开关。

优化语音调节外后视镜。

优化滑移门开启 / 关闭逻辑。

优化二排座椅休憩模式座姿。

优化三排方便进出操作逻辑。

优化蓝牙音源播放。

优化 USB 音乐续播。

优化疲劳监测提醒。

优化吸顶屏亮度调节。

优化二排车窗禁用功能等其他 49 余项优化。

本次 ZEEKR OS 4.0 版本升级于今日起按大定顺序开启分批推送，没有检查到更新的用户可以稍作等待。

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