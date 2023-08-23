飞米 TX10A 带屏遥控器开启预售：1000 尼特亮度、10 公里图传，1949 元

IT之家 8 月 23 日消息，飞米推出 TX10A 带屏遥控器，目前已上架小米有品开启预售，到手价 1949 元起，点此购买。

IT之家附飞米 TX10A 带屏遥控器参数信息：

飞米 TX10A 带屏遥控器自带 5.5 英寸 1080P 显示屏，最高亮度 1000nits，支持 2.4G 和 5.8G 双频 WiFi 无线网络。

机身内置麦克风和扬声器，自带 UART 串口、MicroSD 卡槽、HDMI、USB-C、麦克风接口以及有线网口，最大支持 128GB SD 卡，搭配 3.5mm 耳机孔可接入麦克风实现远程喊话。

该款遥控器采用人体工学设计，把手处采用肤感硅胶贴合手掌，底部自带 1/4 螺纹接口，可外接三脚架；摇杆支持拆卸，按键可自行配置；内置优化安卓 2 系列和高通处理器，配合使用行业版 TX10 接收机可兼容基于开 Mavlink 协议的 App。

飞米 TX10A 带屏遥控器内置 7.2V 4800mAh 电池，充电 2.5 小时续航可达 4 小时，支持 PD、QC 快充协议，充电功率可达 25W，背部的电池槽支持外置 7.2V 4800mAh 电池；支持多台遥控器同时接受一台无人机的图传画面，图传距离可达 10 公里。

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