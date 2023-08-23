欧洲太空垃圾清除任务出意外：目标被其它碎片击中，裂成更多碎片

8 月 23 日消息，欧洲航天局正在监测一块太空垃圾，想在未来几年把它捕获并移除。然而，该物体最近被另一块碎片击中，导致它分裂成更多碎片。

欧洲航天局周二证实，美国的第 18 太空防御中队发现了一些新碎片，它们出现在名为 VESPA 的有效载荷适配器附近。欧洲航天局原本计划从太空中移除这个适配器。分析称，这些新碎片最有可能是因为一块未被追踪的小物体高速撞击了 VESPA。

VESPA 是 2013 年从南美发射的欧洲 Vega 火箭留下的残骸。它是一个锥形附件，用于将火箭的卫星部署到轨道上，并一直留在地球轨道上。欧洲航天局表示，目前这些新碎片对其他航天器的风险不大。

欧洲航天局一直在关注这块太空垃圾，因为他们计划在 2026 年执行 ClearSpace-1 任务，这将是首次捕获和移除轨道上的太空垃圾。大多数太空碎片清除技术的任务都针对测试碎片，而不是已经存在于太空中的垃圾。

▲ ClearSpace-1 在太空中捕捉火箭碎片的概念图，图源 ClearSpace SA 公司

这次事件似乎具有讽刺意味，但欧洲航天局将其视为最佳验证。欧洲航天局在一份声明中写道：“这次碎片事件凸显了 ClearSpace-1 任务的重要性。较大太空碎片构成的主要威胁是它们会分裂成许多较小的碎片，每个碎片都可能对活动卫星造成严重损害。”

地球周围的轨道环境变得越来越拥挤。自 2019 年以来，活跃卫星的数量大约增加了四倍，这主要归因于 SpaceX 的 Starlink 卫星的多次发射。根据 NASA 的数据，美国国防部正在追踪地球轨道上的 2.7 万多块碎片，而还有数百万块碎片无法通过操作传感器进行追踪。

欧洲航天局将花费几周时间分析这次碰撞的影响，以确定它对 ClearSpace-1 任务的影响。但计划仍然是继续推进这项任务的开发。

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