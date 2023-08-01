价值 15 亿美元的欧洲太空望远镜首次拍摄宇宙，将试图揭开暗能量之谜

IT之家 8 月 1 日消息，当地时间 7 月 1 日上午，美国太空探索技术公司“猎鹰 9”火箭搭载欧洲航天局价值 15 亿美元（IT之家备注：当前约 107.25 亿元人民币）的“欧几里得（Euclid）”空间望远镜从美国佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地发射升空。该空间望远镜旨在通过观测数十亿个遥远星系的分布绘制宇宙“三维地图”，揭示宇宙为何加速膨胀及暗物质、暗能量等问题。

在发射入轨一个月后，该空间望远镜开始了对宇宙的首次拍摄和数据采集。令科学家们欣慰的是，这台望远镜的似乎运行得很好。

作为长达数月的调试阶段的一部分，这台望远镜的可见光和红外光相机都已开始拍摄宇宙的照片。参与开发这些相机的科学家们说，这些新设备的性能非常出色。其中 VIS 相机可以在可见光范围（550-900 纳米）拍摄数十亿个星系的清晰图像，并测量它们的形状。NISP 相机是近红外光谱仪和光度计，可以在近红外光范围（920-2000 纳米）测量星系的距离和速度。

“我们很高兴看到 Euclid 任务的调试阶段进展顺利，”德国航天局 DLR 的 Euclid 项目经理 Alessandra Roy 说，“这艘航天器很快就会到达距离地球 150 万公里的最终位置，并开始科学观测。”

这台望远镜的主镜直径为 1.2 米，大约是哈勃太空望远镜的一半。不同于哈勃，Euclid 并不是为了详细观察单个星系或恒星等天文现象而设计的。相反，其旨在观察广阔的天空区域，以获得对宇宙更全面的认识。在其六年的设计寿命中，这台望远镜将对约 36% 的天空进行调查。

Euclid 将观察宇宙中大量的星系，探测它们的形状，并试图观察到可能由神秘、隐藏的物质引起的畸变。科学家们认为，我们能够在夜空中看到的物质只占宇宙物质的 5% 左右 —— 主要是恒星和星系。那么剩下的呢？这就是 Euclid 试图回答的主要问题。

在过去二十年左右，科学家们逐渐认识到，暗物质或隐藏物质占据了宇宙质量的 25% 左右。剩下的质量，也就是宇宙中超过三分之二的部分，是一种叫做暗能量的东西，这是一种目前未知的力量，其使得宇宙膨胀加速。

理解暗物质究竟是由什么组成的，或者只是确认其存在性，都将是物理学和宇宙学领域的巨大进步。物理学家们也渴望更好地理解暗能量的本质，这只能通过其对快速膨胀的宇宙产生影响来推断。

当完全校准后，Euclid 将观察夜空中数十亿个星系，并提供数据来创建宇宙的三维地图。Euclid 是在发现暗能量之后设计的第一批太空望远镜之一，因此科学家们希望它能提供关键的数据，以揭示这些神秘物质的真相。

欧洲太空局及其合作伙伴，包括美国国家航空航天局（NASA），将在接下来的几个月里继续测试和检查这台望远镜及其科学仪器，完成调试过程。在验证望远镜在发射和部署后状况良好之后，这项任务的科学阶段将于今年晚些时候正式开始。

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