长安启源首款车型 A07 下线：纯电 / 增程中大型轿车，8 月 27 日发布

IT之家 8 月 23 日消息，8 月 22 日，江铃控股在总装车间举行“启迪新时代 合力创未来”首款新能源汽车投产下线活动，长安启源 A07 车型正式下线，该车将于 8 月 27 日正式发布。

结合IT之家此前报道，长安启源已经陆续公布了新车的外观、内饰官图。新车定位中大型轿车，整体呈现出较为动感的溜背姿态，且配有掀背式尾门。官方称这款车“聚光影之美在型，蕴数智质感于内”。

内饰方面，长安启源 A07 的座舱设计主打“科技感”，可以预见该车有望在车载系统或辅助驾驶等方面发力。

新车配备了双辐式方向盘，从方向盘上部可以看到一处较小突起和较大尺寸的 HUD 显示区域，暗示该车将与深蓝 S7 类似，没有传统意义上的液晶仪表。此外，新车将搭载大尺寸悬浮式中控屏，中央扶手处并没有配备换挡机构，表明该车有望采用怀挡设计。

当然，在这个“数智座舱”中，几乎看不到实体按键，还配有氛围灯以及格纹 + 打孔形式的门把手和皮质座椅。

动力部分，长安启源 A07 将提供纯电、增程两种动力，增程车型搭载 1.5L 增程器 + 电机，最大功率分别为 70kW 和 160kW，配备磷酸铁锂电池，容量为 28.39 千瓦时。

纯电车型提供两种不同功率的电机可选，最大功率分别为 160kW、190kW，匹配的电池容量也有 58.1kWh 和 79.97kWh 两种，参考深蓝 SL03 纯电版车型续航，续航里程为 515 公里或 710 公里。

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