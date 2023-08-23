【IT之家评测室】iGame GeForce RTX 4060 Ti Mini OC 8GB 评测：为 ITX 而生的高能小钢炮

笔者作为一个 ITX 爱好者，每个月都要装一台 ITX 主机玩玩。在 RTX 40 系列显卡还没发布的时候，市面上能选到的最好的单风扇显卡 iGame GeForce RTX 3060 Ti Mini 了。而在 RTX 40 系列显卡发布之际，笔者就觉得今年单风扇显卡大有可为。因为全新的 NVIDIA Ada 架构大幅降低了显卡功耗，对散热的需求也下降了不少。果然，七彩虹也顺势更新了旗下单风扇产品线，推出了 iGame GeForce RTX 4060 Ti Mini OC 。

iGame GeForce RTX 4060 Ti Mini OC 有 8G 和 16G 两个版本可以选。IT之家收到的是 8GB 版本，在本文中就给大家详细测试一下，以下是本次测试的平台：

外观设计

iGame GeForce RTX 4060 Ti Mini OC 8GB 的外观设计简约而清新，整体采用银白色设计，由于采用单风扇设计，整体尺寸相当小，具体尺寸为 199.5*145*45.8mm（含挡片），是目前少有的单风扇 RTX 4060Ti 显卡。

显卡正面有一块金属拉丝风格的装饰板，左上角还有一个衣服标牌般的红色装饰，为银白色的卡身起到了画龙点睛的效果。

显卡的背板则采用了棱角分明的设计风格，在 ITX 机箱中不会突兀，尤其适合纯白 ITX 装机。

右侧有镂空设计，方便散热气流吹透鳍片，强化散热表现。

iGame GeForce RTX 4060 Ti Mini OC 8GB 也提供了灯光设计，位置在显卡的侧面，能显示出一条可以自定义的发光灯带。

默认灯光为彩色循环，也可以通过新版 iGame Center 进行自定义，非常方便的灯光控制系统也正是七彩虹的强项。

与我们选择的 COLORFIRE B760M-MEOW WIFI D5 主板搭配在一起，整机再设定成橙色灯光，瞬间就能拥有出色的萌系氛围感。

供电方面，它采用标准的 8Pin 接口，电源的兼容性非常强，升级电脑也完全不需要换电源了，安全性也更高一些。

I / O 接口挡板采用深灰配色，接口方面配备了 3*DP1.4a 接口和 1*HDMI2.1 接口，最高支持 8K60Hz 输出。此外七彩虹招牌的 iGame 一键超频按键也没有缺席，按下并重启即可切换到高性能 BIOS，小白也能享受超频的乐趣。

包装内除了保修卡以外，还附赠了一张七彩虹“伏尔塔纳”玩家形象的贴纸，以及手套和纤维布。

核心解析

iGame GeForce RTX 4060 Ti Mini OC 8GB 是基于 NVIDIA 最新的 AD106 核心打造的显卡。它的 GPC 核心为 3 组，总共包含了 4352 个 CUDA 核心、136 个 Tensor 核心、34 个第三代 RT 核心和 51 个 ROP 单元，相当于保持了 RTX 4070 75% 的核心数量。它还具有 NVENC 视频编码单元和 NVDNC 视频解码单元的 N 卡特色功能。

iGame GeForce RTX 4060 Ti Mini OC 8GB 也采用了全新 NVIDIA Ada 架构，它使用了 TSMC 4N NVIDIA 定制工艺制造，从而达到了 2 倍的性能功耗比提升，流式多处理器性能比上一代产品高出 2 倍，第三代 RT Cores 的光线追踪能力也增强了 2.8 倍。此外，第四代 Tensor Cores 新增了 FP8 引擎，拥有高达 1.32 petaflops 的 Tensor 运算性能，是上一代的 5 倍。而 SER 技术为光线追踪带来了最高 3 倍的性能加速，整体游戏性能也可提升 25%。

值得一提的是，本次 RTX 4060 Ti 8G 采用的接口也发生了变化，从 PCIe 4.0*16，变成了 PCIe 4.0*8，虽然几乎不会带来性能损失，但如果是搞需要用到显卡延长线的 ITX 装机（或显卡竖装），建议大家选择 PCIe4.0*16 的显卡延长线，才能一次性点亮。

理论性能

今年 RTX 40 系列显卡的功耗都特别低，这对于单风扇的 iGame GeForce RTX 4060 Ti Mini OC 8GB 来说绝对是利好消息。我们进行了烤机测试，使用 FurMark 在 15 分钟后稳定核心温度为 68.7℃左右，显存温度约为 79.5℃。整个显卡只需 160W 的功耗，不仅比 RTX 3060 Ti 低得多，甚至低于 RTX 3060。常规装机中只需要一个 550W 的电源就足够整台电脑的使用，这对于 SFX 电源寸土寸金的 ITX 主机来说是很有价值的。

接下来进行 3DMark 压力测试，这个测试可以检测连续跑分下显卡性能有没有发生下降，一般 97% 以上才算合格的显卡。实测 iGame GeForce RTX 4060 Ti Mini OC 8GB 的得分为 99.4%，性能释放极其稳定，并没有因为单风扇就影响性能释放。

在 3DMark TimeSpy DX12 测试中，显卡分数达到了 13628 分，作为对比，RTX 3060 Ti 的成绩为 12277 分，提升大约在 10% 左右，而功耗却低了非常多。整体的跑分表现与公版 RTX 4060 Ti 基本一致。

在 3DMark FireStrike Extreme DX11 测试中，iGame GeForce RTX 4060 Ti Mini OC 8GB 显卡分数达到了 16060 分，作为对比，RTX 3060 Ti 的分数为 14553，提升幅度也是在 10% 左右。也比公版 RTX 4060 Ti 高了 400 分左右。

而在 3DMark Portal Royal 光追测试中，iGame GeForce RTX 4060 Ti Mini OC 8GB 获得了 8135 分，作为对比，RTX 3060 Ti 的分数为 7158 分。可以说目前 ITX 装机中，这张显卡就是单风扇显卡中的旗舰了。更别提它还有显存更大的 16G 版本可选。

游戏实测

接下来，我们就进行一下游戏实测，之前我们测试 RTX 4060 Ti 都会将分辨率调整为 1920*1080，而这次我们着重来测试一下 2K 分辨率下的帧数表现。画质统一调整为最高，有光追则打开最高档的光追，有 DLSS 就开启到平衡档。首先是竞技游戏《CS:GO》，运行自带的 BenchMark 后，平均帧达到了 374 帧，完全能跑满各种电竞屏了。

在另一款需要高帧率的射击游戏《绝地求生》中，iGame GeForce RTX 4060 Ti Mini OC 8GB 在实战中中可以达到 163 帧的高帧数，游戏体验极佳。

接下来笔者还测试了两款经典 3A 大作。《控制》在开启平衡 DLSS 的情况下，即便是 2K 光追最高画质也能达到平均 90 帧，流畅游玩自然也不在话下。

在另一款经典的 3A 大作《古墓丽影: 暗影》中，在 2K 最高画质下运行自带的 BenchMark，已经能达到平均 175 帧，同样能带来电竞级帧数畅玩的游戏体验。

不过，以上游戏中 RTX 4060 Ti 和 RTX 3060 Ti 的帧数其实拉不开差距。真正让两者拉开差距的，是 DLSS 3 技术，它能够利用 AI 和 GeForce RTX 40 系列 GPU 上的第四代 Tensor Core 和光流加速器，生成更多的高质量帧，从而大幅提升帧数。DLSS 3 是 NVIDIA 深度学习超采样技术的最新版本，也是神经图形技术的革命性突破，能够在保持画质和反应速度的同时，将性能提升高达 4 倍。

简单来说，过去的 DLSS 2 技术是通过渲染一个低分辨率图像，然后通过 AI 放大至高分辨率，从而提升画质和帧率。而全新的 DLSS 3 技术在兼容 DLSS 2 的基础上，新增了帧生成功能，可以在两个真实帧之间插入 AI 推算出的全新帧，从而实现帧率的倍增。同时，结合 DLSS 2 的超分辨率功能，AI 能够重建多达八分之七的显示像素，与没有 DLSS 相比，游戏性能最高可提升 4 倍！

我们先来看看压力最大的《赛博朋克 2077》在超级光追 + 2K 分辨率下的帧数情况，如果开启 DLSS 2 平衡档，iGame GeForce RTX 4060 Ti Mini OC 8GB 帧数就可以达到平均 63 帧畅玩了。

而如果开启 RTX 40 系列专享的黑科技 DLSS 3，iGame GeForce RTX 4060 Ti Mini OC 8GB 的帧数瞬间暴涨到了平均 91 帧，这几乎 50% 的帧数提升效果可以说是相当显著，对游戏体验的改善也称得上质变。

传奇 3A 游戏《巫师 3：狂猎》也推出了次世代版，随之而来的是更高的配置要求与 DLSS 3 技术的支持，这对于想要拥有更优异游戏表现的 RTX 40 系列显卡用户而言可谓意外惊喜。在开启 DLSS 2 平衡档的情况下，iGame GeForce RTX 4060 Ti Mini OC 8GB 能达到平均 59 帧，也能流畅游玩，但遇到复杂场景还是可能会掉帧。

如果开启 AI 加持的 DLSS 3 技术，iGame GeForce RTX 4060 Ti Mini OC 8GB 帧数就能暴涨到平均 87 帧，此时就能满足所有场景的流畅游玩了。

在另一款画质爆炸的次世代 3A 大作《瘟疫传说：安魂曲》中。iGame GeForce RTX 4060 Ti Mini OC 8GB 在开启 DLSS 2 平衡档后就已经能满足 60 帧畅玩了，实测平均帧为 63 帧。

如果开启 DLSS 3 插帧后，iGame GeForce RTX 4060 Ti Mini OC 8GB 帧数更是会暴涨到平均 106 帧，享受百帧畅玩 3A 大作。

创意生产

RTX 40 系列显卡另一个很重要的优势就是生产力。iGame GeForce RTX 4060 Ti Mini 也提供了两个版本可选，分别是 8G 显存版和 16G 显存版。16G 版应该是目前单风扇显卡中唯一的选择了。而 iGame GeForce RTX 4060 Ti Mini OC 8GB 也同样支持安装 NVIDIA Studio 版本的驱动，以加速 110 多款最受欢迎的创意应用。专有的 SDK 能使这些应用的运行速度更快，并提供独家功能，如 Optix、DLSS 和 Maxine。NVIDIA Studio 全套创意应用，包括 NVIDIA Omniverse、Broadcast、Canvas 和 RTX Remix。

我们先是测试了一下 iGame GeForce RTX 4060 Ti Mini OC 8GB 在常见的建模软件 Blender 中的性能，实测结果如下，能看出 iGame GeForce RTX 4060 Ti Mini OC 8GB 对于这种建模工作有非常好的加速效果，速度能达到旗舰级 CPU 的十倍。

在视频后期这一块，iGame GeForce RTX 4060 Ti Mini OC 8GB 同样配备了 NVENC 编码器。并且支持新一代视频编码技术 AV1，AV1 能够在占用相同空间情况下，提供更加快速的视频编码和更高质量的流媒体传输性能。随着各大视频平台希望节约服务器流量费用，AV1 编码必将成为未来的主流编码方式。

IT之家还为大家测试了 PugetBench For Adobe 全家桶，看看它能否胜任视频剪辑工作。实测 iGame GeForce RTX 4060 Ti Mini OC 8GB 在创意工作者们常用的 Adobe Premiere 中，我们开启 GPU Cuda 加速，然后使用 PugetBenchmark 进行测试。最终得分为 1129 分，可以顺畅处理 4K 视频剪辑。

另外一款压力更大的视频特效软件 Adobe Effects 中，我们同样使用 PugetBenchmark 进行测试。最终得分为 2141 分，这个成绩已经非常优秀了。但如果有更多生产力的需求，不妨考虑一下目前业内罕见的 16G 显存版本。

总结

作为一个 ITX 玩家，看着七彩虹持续更新 Mini 这个产品线我是非常兴奋的。因为这个产品线其实是非常小众的需求，投入与回报可能不成正比。但七彩虹一直坚持为 DIY 玩家研发这类小众产品，使得我们有了更多的选择。回到产品本身，得益于 RTX 40 系列超高的能效比，iGame GeForce RTX 4060 Ti Mini OC 8GB 的性能释放没有任何问题，不论是用作游戏还是生产力，它都会成为 ITX 玩家们装机的好选择。

目前 iGame GeForce RTX 4060 Ti Mini OC 已经在各大电商平台正式开售，8G 版售价 3399 元，16G 版售价 3899 元，对 ITX 装机感兴趣的话可以去了解一下。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。