【IT之家开箱】iGame GeForce RTX 4060 Ti Mini OC 8GB 图赏：ITX 玩家狂喜的单风扇小钢炮

在 RTX 30 系列显卡的时代，七彩虹就凭借 iGame GeForce RTX 3060 Ti Mini 这张单风扇显卡，成为了 ITX 玩家们最好的选择之一。而在 RTX 40 系列显卡功耗大降的大背景下，七彩虹也更新了这一产品线。IT之家已经收到了 iGame GeForce RTX 4060 Ti Mini OC 8GB，并为大家带来开箱图赏。

iGame GeForce RTX 4060 Ti Mini OC 8GB 的包装设计就很不一样，内部采用双开门设计，上书“LOVE WHAT YOU PLAY”为 “我游自在”之意，是国创新生代高端硬件品牌 iGame 的新主张，仪式感满满。

iGame GeForce RTX 4060 Ti Mini OC 8GB 的外观设计简约而清新，整体采用银白色设计，由于采用单风扇设计，整体尺寸相当小，具体尺寸为 199.5*145*45.8mm（含挡片），是目前少有的单风扇 RTX 4060 Ti 显卡。

显卡正面有一块金属拉丝风格的装饰板，左上角还有一个衣服标牌般的红色标签装饰，为银白色的卡身起到了画龙点睛的效果。

显卡的背板则采用了棱角分明的设计风格，在 ITX 机箱中不会突兀，尤其适合纯白 ITX 装机。

右侧有镂空设计，方便散热气流吹透鳍片，强化散热表现。

iGame GeForce RTX 4060 Ti Mini OC 8GB 也提供了灯光设计，位置在显卡的侧面，能显示出一条可以自定义的发光灯带。

默认灯光为彩色循环，也可以通过新版 iGame Center 进行自定义，与我们选择的 COLORFIRE B760M-MEOW WIFI D5 橘影橙主板搭配在一起，整机再设定成橙色灯光，瞬间就能拥有出色的萌系氛围感。

供电方面，它采用标准的 8Pin 接口，电源的兼容性非常强，升级电脑也完全不需要换电源了，安全性也更高一些。

I / O 接口挡板采用深灰配色，接口方面配备了 3*DP1.4a 接口和 1*HDMI2.1 接口，最高支持 8K60Hz 输出。此外七彩虹招牌的 iGame 一键超频按键也没有缺席，按下并重启即可切换到高性能 BIOS，小白也能享受超频的乐趣。

包装内除了保修卡以外，还附赠了一张七彩虹玩家形象的贴纸，以及手套和纤维布。

以上就是IT之家为大家带来的 iGame GeForce RTX 4060 Ti Mini OC 8GB 图赏了，IT之家也为大家制作了详细的图文评测，欢迎前去阅读。

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