谷歌：即使操作系统没有更新，ART 更新也能让应用运行得更快

IT之家 8 月 23 日消息，谷歌 runtime 的最新博客文章介绍了 ART（Android 运行时）的优点，以及它能够独立于操作系统进行更新的新能力。

ART 是为 Android 提供动力的引擎，负责将 Java 和 Kotlin 编译为字节码并执行。即使没有完整的操作系统更新，ART 的更新也能让谷歌提高应用程序的速度。谷歌表示，随着 Android 13 版本 ART 的推出，“在某些设备上，实际应用程序启动速度提高了高达 30%”。

ART 在 Android 12 中正式成为操作系统的一个模块化部分（APEX 模块），使得它可以通过 Play 商店而不是系统更新进行更新。根据当前的 Android 分布数据，这意味着大约 31% 的用户（或 6 亿用户）会定期获得一个更好、更快的应用程序引擎。虽然许多组件已慢慢转移到 APEX 模块中，但谷歌表示 ART 是最大的一个，“其 API 比任何其他 APEX 模块多一个数量级”。

IT之家注意到，谷歌已经开始像一个主要软件项目一样对 ART 进行版本控制，随着 Android 14 的推出，“ART 14”也将随之而来。不过最新版本的 ART 不会局限于 Android 14，ART 14 和它的大部分改进也会推送到旧版本的操作系统，所以你可以在 Android 12 手机上运行 ART 14。

至于 ART 13，谷歌提供了上面的图表来显示新更新推出的时间以及它对平均应用程序启动时间的影响。谷歌在发布 Android 13 时详细介绍了一些 ART 13 的变化，称 ART 13 使本机代码的切换速度更快，JNI 调用速度提高了 2.5 倍。ART “还在安装时执行更多字节码验证，避免了运行时验证的开销，并保持应用程序快速启动”，带来的结果是某些设备的启动时间缩短了 30%。

谷歌表示，ART 14 更新将使 Android 从 OpenJDK 11 升级到 OpenJDK 17，“以及新的编译器和 runtime 优化，提高性能同时减少代码大小。”

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