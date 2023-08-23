研究人员开发新型“冷凝涂层”，每年可减少 4.6 亿吨二氧化碳排放量

IT之家 8 月 23 日消息，伊利诺伊大学的研究团队目前开发出了一种新型涂层，这种新型涂层着重为蒸汽冷凝器管道而设计，研究团队认为，若该涂层广泛推广，每年可减少 4.6 亿吨二氧化碳排放量。

据悉，研究人员着手于提高冷凝涂层的传热效率，他们开发了一种由氟化类金刚石碳（F-DLC）制成的涂层，这是一种疏水材料。当蒸汽在涂层上凝结时，蒸汽将不再于涂层表面上形成一层“水薄膜”，而是更容易凝结成水滴。这有助于蒸汽更快输疏，让从而提升应用了该冷凝涂层的装置效率。

▲ 图源 National Library of Medicine

IT之家从论文中注意到，新涂层将应用装置的传热性能提高了 20 倍，装置的整体效率提高了 2%，涂层还额外经过了 1095 天的耐久性测试，结果发现它们在整个时间内都能保持其功能。在磨损测试中，涂层被磨损 5000 次后仍能保持功能。

▲ 图源 伊利诺伊大学研究团队

这项研究的第一作者 Muhammad Hoque 表示：" 我们能用 F-DLC 涂层实现这一目标，这非常了不起，因为它只使用了碳和少量硅构成，因此成本相当便宜，而且该涂层的普适性也很高，可以刷在任何常见金属的表面。

研究小组表示，他们计划下一步将在实际工业条件下对涂层的性能进行为期六个月的测试。

该项目的首席研究员 Nenad Miljkovic 表示，“如果一切顺利，我们希望向所有人展示，这是一种经济上可行的有效解决方案。”

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