新型“仿生机器狗结构”问世，无需电能即可自动跟随跑步机运动

IT之家 8 月 23 日消息，瑞士 EPFL 研究所的 Mickaël Achkar 日前研究了一种新型“仿生机械狗”结构，该机械狗根据实际犬类运动捕捉数据制作而成，不需要使用电力动力系统，放置在跑步机上，即可自行奔跑。

▲ 图源 Mickaël Achkar 发布的照片

Mickaël Achkar 表示，他将真实犬类的运动数据分成多个描述狗运动主轴的矢量，进利用 3D 打印，组装出最终的仿生机械狗结构，在实验中，Mickaël Achkar 将机器狗放置在一台跑步机上，IT之家从其发布的测试视频中发现，该机器狗无需电力，即可随着履带移动进行奔跑，不会被甩下跑步机。

▲ 图源 Mickaël Achkar 发布的视频截图帧

▲ 图源 Mickaël Achkar 发布的视频截图帧

▲ 图源 Mickaël Achkar 发布的视频截图帧

Mickaël Achkar 声称，其使用“金属杆”替代机械狗的骨骼，用三维打印聚合物滑轮作为关节，用细钢缆代表牵引肌腱。最终的仿生机械狗的四条腿各有三个关节，每个关节都能与其他关节进行机械协调，与真实犬类运动时的生物动作大致类似。

Mickaël Achkar 同时表示，他的目标不是与“超高科技的 AI 机器狗竞争”，而是探索基于现实生物学的机器人设计，从而实现“仿生控制系统”，最大限度地发挥机器人物理效率。

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