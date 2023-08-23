消息称 Salesforce 将开源模型库公司 Hugging Face 作为“潜在收购对象”，当下正助其领投新一轮融资

IT之家 8 月 23 日消息，根据外媒 The Information 的报道，开源模型库公司 Hugging Face 正进行一轮新的融资，本轮融资由 Salesforce 旗下投资机构 Salesforce Ventures 领投。

Salesforce 的 CEO Marc Benioff 在 X 平台发布推文，证实了这一消息，Hugging Face 此次融资预计将筹集约 2 亿美元（IT之家备注：当前约 14.6 亿元人民币），其估值将达到 40 亿美元（当前约 292 亿元人民币）。

▲ 图源 Marc Benioff 在 X 平台发布的贴文

据悉，Hugging Face 成立于 2016 年，是一家开源模型库公司，其客户包括微软、亚马逊、IBM 等等，此前IT之家刊载的许多 AI 模型，均在该平台中进行开源。

目前 Salesforce Ventures 的总资产规模已达 200 亿美元，是美国企服领域最活跃的投资者，外媒认为，Salesforce 这次领投表明它预计将 Hugging Face 视为潜在收购对象。

今年 6 月，Salesforce 宣布推出一套人工智能产品 AI Cloud，让企业客户可以使用 Anthropic、OpenAI 和其他供应商的模型以及 Salesforce 的云服务器。

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