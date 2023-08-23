2023 年度限定铁三角 ATH-M50x IB 冰晶蓝耳机售价公布，1299 元起

IT之家 8 月 23 日消息，经过全球用户的投票，铁三角传奇 M50x 系列 2023 年度限定配色 Ice Blue 冰晶蓝耳机现已公布，官方确定国内售价为有线版 1299 元、蓝牙版 1480 元。

在铁三角去年举办的耳机艺术设计票选活动中，Ice Blue 冰晶蓝在四种候选配色中赢得 36% 的选票，成为 M50x 系列最新限定配色。

铁三角官方表示：“这种冰晶之蓝的色调既呼应了冰川的威严，同时增添了别样的风格和独特性，成为追求出色音质和时尚外观的用户翘首以盼的新选择。”

这款冰晶之蓝特别版分别提供有线和无线型号，用户可以根据需要自由选择。铁三角官方称，有线型号 ATH-M50x IB 适合优先考虑最高品质声音且不介意受设备束缚的用户，而无线型号 ATH-M50xBT2 IB 则适合重视便利和行动自由的用户。

需要注意的是，这款冰蓝色特别版产品仅限时供应，销售数量有限，售完即止。

这款耳机的配置想必大家已经很熟悉了，IT之家简单汇总一下，该系列耳机耳采用源自传统台式 HIFI 耳机的 45mm 大型动圈单元，辅以 CCAW 轻量化音圈，官方称三频平衡清晰通透，忠实还原音乐细节，调音方向部分兼顾了“专业录音”和“音乐鉴赏”两大需求。

无线版本内置独立 DAC 解码器及耳机放大器。DAC 解码核心采用 AKM 旭化成公司旗下 AK4331 芯片，采用 LDAC 蓝牙传输协议。LDAC 最大可支持 24bit / 96kHz 高清音频。整机理论最高续航时间长达 50 小时，具备 10 分钟紧急快充功能。

铁三角官方表示，2023 年度限定铁三角 ATH-M50x IB 冰晶蓝耳机即将发售。IT之家查询获悉，原版价格为 1099 元起，限量版要更贵一些。

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