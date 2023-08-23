Hololive 宣布将与暴雪游戏《守望先锋 2》展开联动

IT之家 8 月 23 日消息，Hololive 与《守望先锋 2》 宣布将展开联动，将于 8 月 30 日举办“Holizontal JAM Overwatch 2 powered by Holizontal featuring Xbox”联动活动。

官方表示，本次活动将由 10 名艺人展示游戏中的 PVP、PVE 模式，并通过评论员和解说员的讲解让观众更加了解《守望先锋 2》这款游戏。

IT之家注：“Hololive”（ホロライブ）原是 Cover 株式会社制作的 YouTuber 直播软件、旗下 VTuber 业务之品牌、支持旗下 VTuber 活动的事务所三者共享的名称，但平时主要还是指代旗下虚拟 Youtuber 组织『Hololive Production』女子组。

值得一提的是，Hololive 方在 Bilibili 平台运营的账号在 8 月 21 日发布了最新一条视频，这也是 Hololive 自上一次争议事件导致停更后时隔三年再度回归B站。

暴雪热门游戏《守望先锋 2》（国服旧称“归来”）由于与网之易合作结束已于 2023 年 1 月 24 日 0 点起在大陆停止运营，后于 8 月 11 日 上线 Steam，用户可免费下载游玩，支持简体中文字幕 / 配音。

截至IT之家发稿，《守望先锋 2》在 Steam 上有着 9% 的好评率，差评数达到了 143115 条，而仅仅是简体中文区就贡献了 96359 条。

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