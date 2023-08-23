知乎 2023 年 Q2 营收 10.4 亿元同比增长 24.9%，订阅会员大增 65.3%

IT之家 8 月 23 日消息，在线问答社区知乎今日发布了截至 6 月 30 日的 2023 年第二季度财报。

财报显示，知乎第二季度总营收为 10.442 亿元，较 2022 年同期的 8.360 亿元增长 24.9%。净亏损为 2.791 亿元，与 2022 年同期的净亏损 4.870 亿元相比收窄 42.7%。不按美国通用会计准则（Non-GAAP），调整后的净亏损为 2.223 亿元，与 2022 年同期的净亏损 4.438 亿元相比收窄 49.9%。

知乎 2023 第二季度的平均月活跃用户达 1.094 亿人，而 2022 年同期为 1.059 亿人。2023 年第二季度的平均月订阅会员达 1400 万人，较 2022 年同期增长 65.3%。

IT之家汇总知乎 Q2 各业务收入如下：

营销服务收入为人民币 4.127 亿元，而 2022 年同期为人民币 4.781 亿元。该减少主要由于服务产品的持续改进，以提高利润率为战略重点。

付费会员收入为人民币 4.491 亿元，较 2022 年同期的人民币 2.712 亿元增长 65.6%。该增长主要由于内容优化及用户体验提升，使得订阅会员数量持续增长所致。

职业培训收入为人民币 1.445 亿元，较 2022 年第二季度的人民币 4610 万元增长 213.3%。该大幅增长主要由于官方推出更加丰富的在线课程及该期间收购的业务带来的收入贡献所致。

其他收入为人民币 3790 万元，2022 年同期为人民币 4070 万元。

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