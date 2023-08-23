阿里平头哥发布首个 RISC-V AI 软硬全栈平台

IT之家 8 月 23 日消息，RISC-V 架构开源、精简、可扩展性强，而 2022 年全球生产的 100 亿颗 RISC-V 芯片中有一半源于中国。

2023 RISC-V 中国峰会今日在北京召开，平头哥在会上发布了首个自研 RISC-V AI 平台。

据介绍，该平台通过软硬件深度协同，较经典方案提升超 8 成性能，支持运行 170 余个主流 AI 模型，推动 RISC-V 进入高性能 AI 应用时代。

平头哥表示，他们通过更新自研一站式 AI 部署套件 HHB 实现了在典型网络性能比第三方工具平均提升 88%，并增加支持运行 Transformer、TensorFlow、PyTorch 等 170 余个主流框架 AI 模型。

基于此，平头哥发布了首个面向多媒体 AI 增强场景的 RISC-V 全栈软硬件平台。

该平台将 RISC-V 扩展性的新型 Vector、Matrix 及第三方硬件进行算力抽象，并接入 OpenCV 与 CSI-NN 等弹性计算库，融合多媒体处理流程，形成面向业务的流水线设计，方便用户在流水线的不同步骤上进行 AI 增强优化，为检测、分类、跟踪和超分等各类应用提速。

IT之家查询发现，平头哥还是全球 RISC-V 软件生态计划“RISE”的创始董事会成员，其他成员还包括谷歌、英特尔、三星、英伟达、联发科等 13 家企业。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。