Unity 引擎中国版“团结引擎”正式发布，即将支持 OpenHarmony 和 AliOS 系统

IT之家 8 月 23 日消息，正值 3D 引擎 Unity 在华设立合资公司 Unity 中国一周年之际，Unity 全球总裁 John Riccitiello 今日访华，并同中国团队共同发布了全新的“团结引擎”。

Unity 中国 CEO 张俊波表示：“团结引擎是 Unity 中国成立以来最重要的里程碑，开启了我们赋能本土开发者的新征程。此次发布的版本在 Unity 引擎原有的能力之上，针对小游戏与智能汽车这两个细分赛道进行了技术部署。未来，我们将持续进行技术迭代，用经过本土优化的工具矩阵，帮助各行各业的开发者实现梦想。”

据介绍，团结引擎也就是 Unity 中国版引擎，目前已支持 Windows、Mac、Linux 操作系统，以及 Android、iOS、WebGL、Weixin Mini Game、HMI Android、QNX、Embedded Linux 平台，并即将支持 OpenHarmony 开源项目和 AliOS 操作系统。

除了支持主流平台，Unity 中国版引擎还将支持信创平台，包括国产操作系统、国产 CPU 和国产 CUP 等。

IT之家从官方获悉，团结引擎的首款产品 —— 团结引擎创世版，将于今年 9 月定向邀约少量开发者参与内测，在今年 10 月至 11 月期间陆续向更多开发者开放内测，并将于今年 12 月推出正式版本。

在此次推出的团结引擎创世版中，Unity 中国还针对性地推出了一站式微信小游戏解决方案，将微信小游戏平台作为在 iOS、Android 之外另一个原生支持的游戏平台。

此外，Unity 还联合世纪互联蓝云共同推出了一站式游戏云服务解决方案（Unity Online Service, UOS），原生集成了对微信小游戏的支持。

面向智能汽车领域，Unity 中国还推出了团结引擎车机版，不仅支持 HMI Android、QNX、Embedded Linux 等多种操作系统，还可以帮助车机实现启动时间、内存占用、线程数量等指标的充分优化；同时内置了多种常用车机 App 的开发模板，将大幅缩短开发流程；而车机模拟器则实现了可视化开发，有助于打造下一代 HMI 渲染解决方案，不仅能够为原生 App 渲染 3D 内容，还能够让不同项目独立开发并更新，互不干扰，从而提高运行效率。

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