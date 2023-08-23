3D 格斗游戏《铁拳 8》Steam 开启预购，国区售价 348 元

IT之家 8 月 23 日消息，3D 格斗游戏《铁拳 8》现已在 Steam 开启预购，国区售价 348 元，2024 年 1 月 26 日发售。

IT之家附游戏简介：

▼ 总共 32 名角色激战

焕然一新的角色外型，与经由最新硬体打破极限的精细高解析度模组，将「铁拳」战斗带往新境界。从角色肌肤滑落的水滴、摇曳的发丝、肌肉震动的高质感水准，加上更加鲜明的背景与关卡破坏表现，产生前所未有的临场感。

▼ 揭开新幕的「铁拳」传奇

「电玩历史上延续最久」的壮大传奇，将以前作经过半年后为舞台。「风间仁」反抗命运，向父亲「三岛一八」发起的挑战，将发展为影响全世界的大斗争。描述风间仁面对残酷考验与强大敌人，他的成长与觉悟的故事，将在不朽的传奇刻下新章。

▼ 系列作史上最强爽快感的战斗

保留「铁拳」特有的游玩手感与策略思考，新战斗系统「Heat」以及可在战斗中切换的 2 种操作风格，表现出积极进取的「互殴」。经由关卡内含的各种破坏机关，展开充满魄力的战斗场景。超必杀技「Rage Art」一旦爆发，玩家与观战者都将迈向狂热的顶点。

▼ 用新模式享受铁拳生活吧

在新的单人游玩模式「街机任务」中，可以使用照自己喜好制作的人像巡回各地街机，与劲敌对战。随着故事发展学习战斗的基础知识与实用技巧，获得人像和可游玩角色的自定道具吧。

该作支持简体中文，配置要求暂未公布。

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