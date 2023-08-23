开放世界沙盒武侠游戏《绝世好武功》上线 Steam，售价 58 元

IT之家 8 月 23 日消息，Bilibili 游戏与制作团队幻魔寺今日宣布，开放世界沙盒非传统武侠 RPG 游戏《绝世好武功》将于 8 月 30 日在 Steam 平台推出抢先体验版，售价 58 元人民币。

该作最低显卡配置要求为 GTX 1060，推荐配置为 RTX 2060。

IT之家附游戏简介如下：

这是一款基于武侠、江湖背景为基础的 开放沙盒类非传统武侠 RPG 游戏，你可以在这个大荒世界之中，扮演你所幻想的任何武侠角色，这里没有任何阻挡你幻想的老套剧情，你所演绎的武侠人生就是这个你的游戏剧情。你可以作为一名江湖小虾米游历大荒，你也可以成为一派掌门引领四方，你亦可以成为一名看不惯这江湖的浪子我行我素。最重要的是，请一切遵从于你的内心而为，并且活着！

(1) 玩家可以从零开始扩展自己的小世界，也可以通过创建小世界生成随机大小的初始世界。每个区域都有独特的环境、资源、生物以及势力。在熟悉了游戏基本操作之后，您便可以直接生成环境属性各异的、已经包含一定数量地块的世界进行体验和历练，并且可以控制不同的“我”往来穿梭于各个世界开启别样人生！

(2) 新颖的单回合战斗方式，通过收集不同的绝学搭配创建自己的招式库，战斗中拖动连接不同的招式激活绝学，利用招式克制和绝学套路，体现武侠战斗的策略性。

(3) 独创的经脉系统，将人体经脉的运转进行了简化概念设计，玩家可以体验到不同的运功路线激活不同内功的拟真感受，简洁却富有策略玩法的设计给玩家提供了搭配和激活多种内功的玩法。同时经脉系统也结合了武侠小说中各种身体机能的具象表现，角色的生命力、内伤、隐疾、蛊、生死符、残疾、瞎眼等等。

(4) 游戏还包含了自由的建造模式，玩家可以打造自己的民居、酒馆、温泉、马厩、大殿、监牢等等，每种建筑都有独特的功能。

(5) 潜行玩法，可以通过训练潜行能力，配合独特的内功，夜晚穿上夜行衣，如人无人之境。

(6) 训练轻功、跳跃、潜水、攀爬，无论高山深海都可闲庭信步。

(7) 通过自定义天命、出身、容貌、血脉，打造独属于自己的角色。

(8) 非线性剧情，游戏中每个 NPC 都会根据自己的行为、身份、名声、关系、态度等等在世界中生存，玩家的每次游戏都会与他们发生不同的剧情。

(9) 丰富的交互内容，可以把敌人的建筑引燃。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。