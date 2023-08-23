经典游戏《恐龙猎人 3：湮灭之影》重制版 11 月 14 日发售

IT之家 8 月 23 日消息，《恐龙猎人 3：湮灭之影》是一款经典射击游戏，最早于 2000 年 9 月在任天堂 N64 主机上推出，开发商 Nightdive Studios 日前宣布，将于 11 月 14 日发布 FPS 游戏《恐龙猎人 3：湮灭之影》的重制版。

游戏将登陆 PS5、PS4、Xbox Series X|S、Xbox One、Switch 主机和 PC（Steam）平台，游戏 Steam 页面现已上线，暂不支持简体中文。

▲ 图源《恐龙猎人 3》官方海报

Nightdive Studios 业务开发总监 Larry Kuperman 在公告中表示：“《恐龙猎人》系列是游戏的经典试金石之一，能够提供《恐龙猎人 3》的最新改进版本是一种很棒的感觉。它充分利用了我们最新版本的 KEX 引擎，我们很高兴在今年晚些时候与玩家分享这款游戏。”

IT之家附游戏介绍：

在《恐龙猎人》三部曲史诗般的最终作中结束这场狩猎。紧接着《恐龙猎人 2：邪恶之种》的事件发生，由图洛克家族的双主角 Joseph 和 Danielle Fireseed，他们与名义上的对手湮灭及其追随者食肉者战斗。 《恐龙猎人 3：湮灭之影重制版》是对最初于 2000 年针对 N64 主机发布的经典第一人称射击游戏的忠实还原，通过 Nightdive Studios 专有的 KEX 引擎进行了升级，可在现代游戏设备上以高达 4K 分辨率和 120FPS 的帧率运行。 它与 Nightdive Studios、Universal Games 和 Digital Platforms 广受欢迎的《恐龙猎人》、《恐龙猎人 2：邪恶之种》的重制版一起为三部曲画上了圆满的句号。《恐龙猎人 3：湮灭之影重制版》具有升级的游戏玩法、高分辨率纹理、增强的照明和渲染以及对游戏手柄的支持。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。