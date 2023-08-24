苹果公司一反常态，支持加州的维修权法案

IT之家 8 月 24 日消息，苹果公司近年来因为反对维修权法案而引起争议，但本周该公司决定支持加州的维修权法案 SB 244，这项法案要求企业向消费者提供诊断和修理消费电子产品和家用电器的工具。

据维修网站 iFixit 报道，苹果公司昨天致函加州参议员苏珊・塔拉曼特斯・埃格曼（Susan Talamantes Eggman），敦促加州立法机关通过该法案。

苹果公司已经推出了自助维修计划，让消费者可以购买维修套件、维修手册和零件来修理 iPhone 和 Mac。苹果还为维修店提供了多种维修方案，包括成为苹果授权服务提供商和通过独立维修提供商计划获得零件的选项，因此该公司可能已经满足了 SB 244 的要求。

加州的法案还规定，如果不是企业授权的维修提供商，就必须披露是否使用了非原厂或二手零件。这意味着加利福尼亚州的独立 iPhone 维修店将被要求从苹果采购零部件，或者告知客户设备维修是使用假冒零部件或二手零部件进行的。

此外，该法案还有一个条款，防止企业被要求向任何可能会禁用或覆盖防盗安全措施的部件提供工具、零件和文档，这包括像 Face ID 这样的功能。

独立维修店已经可以选择从苹果购买零部件，但抱怨苹果强迫他们签署侵入性合同。至于“自助维修”计划，苹果销售的套件和组件并不比简单地在苹果商店维修便宜多少。

在其信函中，苹果公司表示，只要该法案能够为“消费者和创新者”提供保护，就会继续支持该法案。苹果公司强调了该法案中包含其偏好保护措施的具体条款。这些条款包括：

确保该法案不会威胁消费者安全和数据安全，不会要求制造商允许维修提供商禁用设备安全功能，这些功能是应警方要求或法律规定而设置的，以防止盗窃。

专注于要求制造商向授权维修渠道提供文档、工具和零件，而不是一个更广泛未定义的维修范围，这可能会损害消费者人身安全、维修可靠性和设备完整性。

要求维修提供商披露使用非正品或二手零件。

有前瞻性的应用，让制造商能够专注于构建符合该提议的新产品。

苹果公司过去并没有支持维修权立法，但 SB 244 并不像过去一些州推动的维修法案那样开放，也不是维修店的免费通行证，因为它包含了防止维修设施暗中使用低劣维修部件的消费者保护措施。

该法案要求任何售价超过 99.99 美元（IT之家备注：当前约 730 元人民币）的产品，在七年内向消费者提供零件、维修手册和其他必要的维修信息，这一举措无疑也会让加州消费者受益。

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