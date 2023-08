苹果无故封杀开发者账户，后者起诉并获胜

IT之家 8 月 24 日消息,苹果公司一直强烈否认 App Store 对 iPhone 应用程序有垄断性的控制,但该公司单方面关闭开发者账户而不给出解释的能力构成了一个典型的反垄断案例。

一家小型游戏开发商的 Apple Developer Program(ADP)账户被苹果公司无理由地终止,由于没有被告知需要解决哪些指控而无法上诉,于是该开发商将苹果公司告上法庭,在失去五个月的销售收入后,其账户终于被恢复,但仍然没有得到任何解释或道歉。

原告名为 Digital Will,是一家总部位于日本的软件解决方案开发商、数字营销代理商、游戏发行商和产品创新实验室,开发了数字游戏和应用程序等各种产品,这是一家只有六名员工的小型企业,其收入和生计在很大程度上取决于其能够通过苹果的 App Store 分发其数字产品。

2022 年 3 月 26 日左右,在毫无预警的情况下,原告收到了来自苹果 App Store 审核部门的一封模板化的消息,称苹果公司认定 Digital Will 的 ADP 会员资格“被用于不诚实或欺诈性的活动”,因此,原告的 ADP 账户“被标记为删除”。模板消息称,苹果公司发现 Digital Will 的 ADP 账户涉嫌“与已终止或即将终止的开发者账户相关联,这直接违反了 Apple Developer Program License Agreement(ADPLA)”。

关键的是,苹果向 Digital Will 发出的消息并未指出任何据称与 Digital Will 账户相关的已终止或待终止的账户。事实上,苹果公司的消息没有提供任何具体的事实,也没有说明 Digital Will 参与了哪些违反 ADPLA 的不当行为。

消息进一步表示,Digital Will 可以在 14 天内提出上诉,只要它提供一份书面声明,详细解释苹果公司指出的问题,原告将采取哪些具体措施来解决它们,以及任何澄清问题的新信息。然而,对于 Digital Will 来说,要回应“苹果公司指出的问题”是不可能的,因为苹果公司没有指出任何具体的问题。值得注意且重要的是,原告的 ADP 会员资格从未被用于不诚实或欺诈性的活动。

由于开发者不知道自己究竟做错了什么,无法满足苹果公司提出上诉所需解释发生了什么以及如何解决问题的要求。因此,上诉被苹果拒绝。在 Digital Will 的应用程序从 App Store 下架五个月后,并在它向苹果公司发送律师信两个月后,苹果恢复了该账户,但没有给出任何解释。

该公司估计其总损失和成本超过 76.5 万美元(IT之家备注:当前约 558.5 万元人民币),并向苹果公司索赔。由于诉讼正在进行中,苹果公司不会对此案发表评论。

