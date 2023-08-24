《战锤 40K：暗潮》游戏 10 月 4 日登陆 Xbox Series S|X 主机

IT之家 8 月 24 日消息，游戏开发商 Fatshark 近日宣布，旗下的《战锤 40K：暗潮》游戏将于 2023 年 10 月 4 日登陆 Xbox Series S|X 游戏主机，同天也会登陆 Xbox Game Pass。

《战锤 40K：暗潮》游戏于 2022 年 11 月登陆 Windows PC 和 PC Game Pass，由于需要进一步的打磨，官方宣布推迟登陆 Xbox 平台的时间。

IT之家查询 Steam 页面，《战锤 40K：暗潮》游戏目前共有 61113 条玩家评论，综合评价为“褒贬不一”；最新评价 630 条，评价依然为褒贬不一。

游戏官方介绍如下：

枪林弹雨，血雨腥风。在这款激烈残酷的动作射击游戏中，你将击杀无数嗜血凶恶的敌人，夺回巢都特提恩。《战锤 40K：暗潮》是一款全新多人合作游戏，由曾开发《战锤：末世鼠疫》系列、屡获殊荣的团队 —— 肥鲨（Fatshark）倾力打造，将带给你全新的游戏体验！ 特提恩衰落之际，正名之战打响之时。

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