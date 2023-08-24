被控涉嫌“不正当竞争”，开屏广告跳过 App“李跳跳”将无限期停更

IT之家 8 月 24 日消息，今日清晨，“大小姐李跳跳”公众号发文称，用于安卓手机跳过各大 App 开屏广告的“李跳跳”将无限期停止更新。

公众号发文称，“李跳跳”收到了一份来自国内互联网大厂的律师函，其中声称委托人发现“李跳跳”可用于过滤、屏蔽该公司旗下浏览器的广告服务，并吸引用户下载、使用涉案软件，“超出了运用中立技术手段对浏览器正当经营行为的妨碍、破坏，侵害了委托人的合法权益，破坏了合法竞争秩序和机制”，并“涉嫌违反《反不正当竞争法》第二条、第十二条第二款第四项的规定，构成不正当竞争”。

该“互联网大厂”委托人要求“李跳跳”开发者在收函 48 小时内停止运营该 App，并在任何上架 App 的发布平台下架。

“大小姐李跳跳”在另一则公众号推文中谈到了自己的看法：“李跳跳”是一个公益性质的单机 App，没有联网且没有盈利，不存在大厂控告中所说的经营行为。至于 App 的功能，是跳过广告而非屏蔽广告，不会对第三方 App 完整性有任何影响。

不过开发者也表示，因为自身行为导致厂商收入减少，“抛开侵权不谈，至少是不道德的行为”，但因为有的厂商也不道德，使用户难以第一时间跳过广告，所以坚持继续更新“李跳跳”。

IT之家注：市场监管总局修订发布的《互联网广告管理办法》已于 2023 年 5 月 1 日起施行。《办法》进一步明确了广告主、互联网广告经营者和发布者、互联网信息服务提供者的责任；积极回应社会关切，对人民群众反映集中的弹出广告、开屏广告、利用智能设备发布广告等行为作出规范，进一步对“一键关闭”情形进行了细化，增设了广告发布者的法律责任，强化对违法行为的惩戒力度。

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