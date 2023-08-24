联想 Tab M8 平板电脑（第四代）2024 现身官网：联发科 MT8768 芯片、8 英寸屏幕

IT之家 8 月 24 日消息，联想 Tab M8 平板电脑（第四代）2024 今年 4 月通过 TDRA 认证之后，近日已现身联想官网，并公布了详细的规格参数和产品外观。

根据页面信息，联想 Tab M8 平板电脑（第四代）2024 采用联发科 MT8768 八核处理器，配备 PowerVR GE 8320 GPU，运行安卓 13 系统。

该平板配备 3GB / 4GB 的 LPDDR4x 内存和 32GB / 64GB 的存储，此外支持 MicroSD 卡扩展。

该平板正面配备 200 万像素前置摄像头，背面配备 500 万像素和 800 万像素摄像头，内置 5100mAh 容量电池，视频播放时间为 13 小时。

该平板正面配备 8 英寸屏幕，亮度 350 尼特，宽高比为 16：10，刷新率为 60 Hz。该显示器通过了 TUV 低蓝光认证。连接选项包括 Wi-Fi、蓝牙 5.0、3.5 耳机插孔和 USB Type-C 端口。

IT之家在此附上该平板的链接，页面显示共有深渊蓝和北极灰两种颜色，但是并未公布该平板的售价信息。

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